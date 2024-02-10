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收到2000元紅包卻嫌「太少」 孩子退回紅包還稱：給少很丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨長輩只給2000元紅包，認為金額太少。示意圖，記者賴香珊／攝影
一名網友抱怨長輩只給2000元紅包，認為金額太少。示意圖，記者賴香珊／攝影

過年包紅包增添喜氣，也有祝福意味，不過日前有網友抱怨「長輩包2000元太少，如果要包這種小數目，就不要包了」，事後他還請媽媽還回去紅包，讓許多網友氣炸回應「還好你還回去了，包給你有夠浪費」、「寧願把錢丟在水裡，也不想包給你，包紅包是一種心意」。

一名網友在Dcard發文抱怨「我不懂親戚包2000元是什麼心態，打開的時候只有傻眼，如果要包這種小數目，那我拜託你不要包，包了也只是給自己丟臉」。原PO認為，小孩在大人給紅包時，就會對長輩打分數了，錢越少分數就變低。

他表示「我奉勸各位長輩，如果沒能力就不用包紅包，因為我們做子孫的也希望長輩重視過年，不是單單的發紅包、領紅包」，事後他指出，2000元紅包已經請媽媽還回去了，很難想像親戚少了2000元，往後「甘苦」的日子要怎麼過下去。

文章曝光後，引來網友批評「還好你還回去了，給你有夠浪費」、「寧願把錢丟在水裡，也不會包給你，有就不錯了還嫌？包紅包是一種心意」、「2000元是小數目喔？你不要給我啊，大家搶著要」、「2000算多吧，我常收到600元的，給你2塊錢都嫌多，學生要嫌就滾去工作」、「應該要燒的給你，不是包給你，順便燒一棟房子給你都沒問題」、「你真的不配拿2000元，給你1元都嫌多」、「你以後出社會最好包超過1萬2000元，旁系也順便包下去」。

春節 紅包 親戚 農曆過年 長輩 龍年

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