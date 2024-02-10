搞烏龍！紅包被長輩嫌太少她哭討拍 男友憨問：那要買3折包嗎？

過年紅包要怎麼包才符合禮數？除了包吉利數字外，還是要按自己能力範圍來給。日前一名女網友分享，她最近手頭比較緊，所以以往包5000元紅包給家人，這次只包了2000元，卻被家人嫌棄一頓，她跟男友哭訴後，男友搞錯意思，以為是「包包太小」，鬧了一場烏龍，讓原PO破涕為笑。

一名女網友在Dcard發文表示，她換了工作以後，手頭很緊，年終也只有一個月，所以相較以往包5000元紅包給家人，這次她只有包2000元，沒想到家人一拿到就開始嫌棄，讓她一邊哭著去領錢，一邊傳訊息跟男友討拍。

原PO貼出對話，只見她跟男友抱怨「媽媽、阿嬤嫌我包太少，我賺錢只能賺這麼多，我又沒辦法，我也想包很大，可是我就沒那麼多錢！」男友回應「大包包很貴嗎？妳要不要買一個北臉的包包，某某某可以拿到折扣價格」，並表示大約可打3折。

原PO先是回應要不要買包包的訊息「沒關係，謝謝」，接著她繼續跟男友哭訴「我剛剛還跑去再提款，但她們也不收，是怎樣？我包2000元，她們要我包5000元」。這時男友才會意過來，驚呼「包紅包喔？我以為妳在講背包！我沒有在包的啊」。原PO看到男友的回話，破涕為笑指出「太荒謬了，謝謝少根筋男友的貼心，雖然他搞不清楚狀況，但還是成功把我逗笑了」。

文章曝光後，引發網友熱議「超好笑，妳那段話會想成背包真的很天才」、「再看一次也覺得妳如果說的是包包，看起來也說得過去」、「很剛好跳錯頻道」、「他很可愛耶，本來都要幫你噴男友了，結果發現誤會一場，而且帶入男友的視角，就會覺得非常合理、很好笑了」、「有一種說法是給長輩的紅包有『添歲』寓意，所以只能維持或增加，但實際包紅包本來就是祝福，量力而為就好」、「我真的笑出聲，妳跟男友都好可愛」。