除夕開運換氣法！拿這「水果皮」繞家裡能轉運 發紅包來源曝

今天是除夕，不少人需要發紅包給長輩及晚輩，命理師柯柏成指出，「壓歲」的原意就是「壓祟」，在古代不一定是金錢，主要是魘勝鬼魅的開運物品，可以是平安符或類似物品，後來才演變成現在的紅包。另外，可以利用「橘子皮」除舊歲，注意必須要用新鮮的橘子皮才能換氣開運。

柯柏成在臉書粉專「柯柏成／命理」貼文分享「道家開運密法除夕換氣方法」，他表示，可以利用橘子皮除舊歲，並且要使用新鮮的橘子皮，再找個銅製的容器或瓷器，拿打火機往橘子皮上烤，烤出白煙，將橘子皮放在容器上繞著家裡四處走，讓橘子的香氣充分走到家中的角落。

柯柏成表示，此舉可以使生病的人漸漸變好，惹上官司的也有和解轉機，如果是在外租屋只有套房或雅房的更應該做，整個氣都會煥然一新，如果覺得自己的運氣實在背到極點，除夕後的每個節氣都可以再做一次，一直做到運氣變好或著病況漸佳為止。

柯柏成也分享「過年壓歲錢」的來源，「壓歲」的原意就是「壓祟」，在古代是由長輩在除夕這一天發給小孩子的一種信物，或者是由青壯年發給長輩，因為長輩及小孩比較容易受到陰邪的侵擾，不過不一定是金錢，主要是魘勝鬼魅的開運物品，可以是平安符或者是類似的物品。

柯柏成解釋，後來因為通寶（古代錢幣的統稱）經過流通，具有眾人的陽氣，加上方便，就拿來當壓祟的信物，逐漸演變成今天除夕的紅包。