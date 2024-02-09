過年除舊布新！大掃除加強「這3處」 財運馬上旺起來

過年前家家戶戶都會「大掃除」，除舊佈新把髒亂與厄運一起掃掉，接著迎接新一年的好運，命理網站「旺好運」也指出，在風水上會建議打掃時特別加強「這3處」，保證財運、事業運在掃完後都會一起旺起來。

玄關

由於玄關是運氣的入口，也是迎接財神的地方，除了平常就該保持乾淨外，也是過年大掃除的第一步，將玄關鞋櫃擦拭一番，淘汰沒穿的舊鞋，並將夏季、冬季的鞋子分開放，切勿放在鞋櫃外，造成髒亂。也可以在此處擺上綠色植物，增加生氣，還有助於財運。

廚房

廚房在風水上代表財庫，也影響著全家人的運勢。尤其爐灶和冰箱是烹飪與儲存食物的重要之處，還有最容易藏污納垢的抽油煙機，都應做好清理，整理廚房就像整理皮夾一樣重要。

浴室

浴室的整潔直接關係到人體健康，特別要注意排水孔和馬桶的清潔，只要水路暢通，也代表人的財運一路通暢。

除了衛生紙外，容易沾染到細菌與晦氣的衣物、雜物、女性生理用品等，都不適合擺在此處，一定要另尋擺放位置，還有浴室的鏡子應保持明亮，也有照亮偏財運的效果。

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