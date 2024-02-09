快訊

除夕到初九都有！過年「這3天」要拜天公 時間、流程報你知 誤觸8禁忌恐衰整年

除夕圍爐眉角多 長輩勿戰尷尬話題、晚輩要同理兼有禮

十二生肖除夕這樣做旺一年！屬龍要喝水、他得美美入睡才能擺脫厄運

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師分析，十二星座除夕這樣做可以旺一年。幸運示意圖／Ingimage
命理師分析，十二星座除夕這樣做可以旺一年。幸運示意圖／Ingimage

今天是除夕，命理師小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」貼文分析「十二生肖除夕這樣做旺一年」，其中屬龍的朋友今日中午喝下500毫升的水，就可以飛龍在天、擺脫厄運，如同天降甘霖。另屬馬的人要找七片葉子泡澡，屬羊的人則要打扮漂亮入睡，才能解除去年的厄運。

生肖鼠：

老鼠喜歡地洞，因此除夕當天要記得關燈睡，放頂帽子在床邊象徵地洞就能將躲避兔年所有衰事，迎向龍年

生肖牛：

牛吃草，因此要草來助運，建議除夕當天在房間45度角處放一盆假草或草的列印紙張，就能在龍年發大財，趕走兔年衰運。

生肖虎：

虎為森林之王，總會站在石頭上，除夕當天找5個石頭放在床邊睡覺，就能「石」來運轉，把兔年所有痛苦拋掉，還能鎮壓煞氣。

生肖兔：

狡兔有三窟，因此除夕當天屬兔的朋友建議放三個碗在床頭，每個碗都要放1元、5元、10元、50元硬幣，代表是三個財寶穴，就能碾壓兔年，邁向龍年。

生肖龍：

除夕當天中午在水龍頭或飲水機喝水，除稱除夕午時水喝下500毫升，觀想飛龍在天，就能讓你擺脫兔年所有厄運，迎接好運，如同天降甘霖。

生肖蛇：

屬蛇的除夕當天找7片葉子來泡澡，因為蛇為屬沼澤森林，晚上7：00將7片葉子拿來泡澡就能擺脫兔年所有衰運。

生肖馬：

馬得王傳令，除夕當天找個小旗子放在床頭櫃或者書桌上，旗子放到初五在收起來能揮掉兔年衰運，並在龍年呼風喚雨。

生肖羊：

屬羊的人外型白淨美麗，因此在除夕當天打扮漂亮入睡或者擺放白色衣物在床邊就能擺脫兔年厄運。

生肖猴：

猴子爬樹木，除夕當天找個開運竹或者10根筷子，擺放在客廳或者床的左右邊（男左女右）就能在龍年大發橫財。

生肖雞：

屬雞的人披彩衣，除夕當天建議買一盒彩色筆，放在書桌上代表文昌光明位就能大放光彩。

生肖狗：

狗忠於人，因此只要在除夕當天，用紅紙或紅包袋剪5個人型放在床下睡，就能招來貴人。

生肖豬：

豬吃雜糧，除夕當天中午或下午放一碗糯米或白米到廚房或房間，等初一後再將米丟棄，就能丟棄兔年所有厄運，迎向龍年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 生肖 農曆過年 除夕 龍年

延伸閱讀

麥擱問！過年親戚7大惱人問話 用「廢話」、高EQ話術完美反殺

整理包／2024龍年限定春節禮盒推薦！15款質感過年伴手禮 送長輩、客戶、親友都大加分

年夜飯也要「龍」氣沖天！除夕必點菜色一次看 這道「青龍臥沙灘」60秒端上桌

刮刮樂怎挑容易中獎？內行人曝「選號技巧」：別盲目挑選

相關新聞

除夕到初九都有！過年「這3天」要拜天公 時間、流程報你知 誤觸8禁忌恐衰整年

天公，又稱玉皇上帝、天公伯、上帝、老天爺，是漢人信仰中位階最高的天神，也是上天的代表。天公最早起源自上古時期人們對大自然、對「天」的敬畏，因而想像創造出多路眾家神明，並認為各路神明的背後會有一位神明領頭主事、支配萬物。現今各大廟宇皆設有天公爐，代表先敬天，後敬神，可見地位之崇高。

大過年不要情緒勒索 呂秋遠曝不該對小孩說的10句話

今天是除夕，家族團圓吃年夜飯圍爐。律師呂秋遠建議，過年的時候，請不要讓孩子身陷險境，面對回家以後遇到的各種狀況，他舉例過...

迎龍年除夕圍爐有禁忌 廖大乙提醒「5大必丟」防破財

今天是除夕，也是年前大掃除的最後一天，民俗專家廖大乙提醒，圍爐前有些禁忌要注意，像是「5大必丟」破碗、破鞋、破衣服、壞掉...

年夜飯圍爐必有魚料理 農業部解惑為何不能吃完

今天是除夕，吃年夜飯圍爐。農業部臉書粉專表示，龍年夜，吃魚添福氣。在這充滿祥瑞的龍年年夜飯，而我們的餐桌上也少不了一道象...

名醫「安太座」1讚換10元！一天就破萬讚 他驚呆：速度很嚇人

「安太座」意指安撫太太、讓太太開心，不少人認為「安太座」比「安太歲」更重要。ICU醫師陳志金8日在臉書貼出「安太座貼文」，只要搜集一個讚就換十元，目前已經累積一萬個讚，也就是十萬元，他笑稱「速度有點嚇人」，該活動到初二截止，他也歡迎大家按讚分享該文。

3生肖帶財別猶豫！新年刮刮樂試手氣 彩券行店員揭中獎密技、7NG行為惹人厭

龍年春節到！不少民眾喜歡在年節試試手氣，能做公益又能發小財的刮刮樂更是大家心頭好，聯合新聞網也為讀者整理民俗專家、彩券行店員說法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。