十二生肖除夕這樣做旺一年！屬龍要喝水、他得美美入睡才能擺脫厄運

今天是除夕，命理師小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」貼文分析「十二生肖除夕這樣做旺一年」，其中屬龍的朋友今日中午喝下500毫升的水，就可以飛龍在天、擺脫厄運，如同天降甘霖。另屬馬的人要找七片葉子泡澡，屬羊的人則要打扮漂亮入睡，才能解除去年的厄運。

生肖鼠：

老鼠喜歡地洞，因此除夕當天要記得關燈睡，放頂帽子在床邊象徵地洞就能將躲避兔年所有衰事，迎向龍年。

生肖牛：

牛吃草，因此要草來助運，建議除夕當天在房間45度角處放一盆假草或草的列印紙張，就能在龍年發大財，趕走兔年衰運。

生肖虎：

虎為森林之王，總會站在石頭上，除夕當天找5個石頭放在床邊睡覺，就能「石」來運轉，把兔年所有痛苦拋掉，還能鎮壓煞氣。

生肖兔：

狡兔有三窟，因此除夕當天屬兔的朋友建議放三個碗在床頭，每個碗都要放1元、5元、10元、50元硬幣，代表是三個財寶穴，就能碾壓兔年，邁向龍年。

生肖龍：

除夕當天中午在水龍頭或飲水機喝水，除稱除夕午時水喝下500毫升，觀想飛龍在天，就能讓你擺脫兔年所有厄運，迎接好運，如同天降甘霖。

生肖蛇：

屬蛇的除夕當天找7片葉子來泡澡，因為蛇為屬沼澤森林，晚上7：00將7片葉子拿來泡澡就能擺脫兔年所有衰運。

生肖馬：

馬得王傳令，除夕當天找個小旗子放在床頭櫃或者書桌上，旗子放到初五在收起來能揮掉兔年衰運，並在龍年呼風喚雨。

生肖羊：

屬羊的人外型白淨美麗，因此在除夕當天打扮漂亮入睡或者擺放白色衣物在床邊就能擺脫兔年厄運。

生肖猴：

猴子爬樹木，除夕當天找個開運竹或者10根筷子，擺放在客廳或者床的左右邊（男左女右）就能在龍年大發橫財。

生肖雞：

屬雞的人披彩衣，除夕當天建議買一盒彩色筆，放在書桌上代表文昌光明位就能大放光彩。

生肖狗：

狗忠於人，因此只要在除夕當天，用紅紙或紅包袋剪5個人型放在床下睡，就能招來貴人。

生肖豬：

豬吃雜糧，除夕當天中午或下午放一碗糯米或白米到廚房或房間，等初一後再將米丟棄，就能丟棄兔年所有厄運，迎向龍年。

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