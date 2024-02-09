好運龍總來！2024走春不能錯過的10大求財勝地

春節拜財神，哪裡最旺

農曆新年到廟宇走春拜拜是大家過年必備行程，尤其到各大財神廟求錢母、發財金，保佑新的一年賺大錢，更是大家春節必做的事之一。比較1年前的求財勝地聲量報導，紫南宮依舊第一霸榜，武德宮與慈惠宮衝進前三名，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大求財廟，除了紫南宮、慈惠宮以外，你有猜到還有這些廟宇上榜嗎？

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【網路溫度計】提醒您－

◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信





No.10 台南北門／南鯤鯓代天府

南鯤鯓代天府由兩座廟所組成，大廟代天府，祀奉五府千歲，小廟為萬善堂，祀奉萬善爺，是全臺規模最大、最古老的王爺廟。說到求財運，不能錯過位在正殿後，全台唯一用咾咕石砌成的「九五至尊金錢壁」。金錢作九五排列，枚枚相疊，塊塊相扣，就像「錢錢相扣」一樣。只要手摸著石牆，嘴裡唸著需要的金錢數目，一路沿著牆壁摸過去即可，傳聞非常靈驗。

台灣人愛拜拜，宗教活動帶來錢潮，竹山紫南宮光是每年備用發財金，就高達數億元，北港朝天宮總資產也有16億，台南的南鯤鯓代天府則高達30億。對此，有網友表示，「台灣目前最好賺錢的行業就是搞宗教」、「各大廟每年花很多錢在做公益」。

No.9 新北金山／財神廟

所謂「北金山，南竹山」，金山財神廟正殿位於財穴，開運三寶為開運金、財氣存摺及財寶袋，由全台第一間「財神銀行」出借開運金，信眾一次擲3對筊，擲出3個聖筊，可向財神爺借300元發財金，2個聖筊200元，1個聖筊100元，可用借來的發財金存入自己一般商業銀行帳戶、做生意，發揮「錢母」生錢的財神威力。財寶袋內附升官發財錢與平安招財符，跟財氣存摺一樣，3次擲筊中擲得1次聖筊即可獲得。有網友表示，「好山好水好風景，財神爺保佑賺大錢」。

第一銀行推出「富貴龍來發財錢母」供貸款的民眾索取，該錢母由香火鼎盛金山財神廟過爐加持，祈請五路財神賜福，讓客戶在新的一年事業鴻圖大展、投資獲利廣納財富。

No.8 台北松山／慈祐宮

松山慈祐宮主要信奉「黑面媽祖」，信眾除祈求闔家平安之外，公司經營者會來祈求財源廣進，上班族也會求事業順利。松山慈祐宮等全台知名宮廟2024年與永豐銀行合作，信徒可透過永豐銀行ATM點燈或安太歲，提升民眾祈福的便利性。有網友表示，「非常推薦這間廟宇，靈驗安心的地方」。

台北燈節「龍躍光城」與15間宮廟串聯，推出燈飾妝點、花燈展示、小提燈發送等活動，其中松山慈祐宮配合活動發送「松山媽祖祈福乖乖包」，只要生肖屬龍，或姓名有龍、松、山、慈、祐、宮任一字，於春節期間到慈祐宮走春，憑身份證即可拿到限定乖乖。而元宵節期間則是與慈祐宮內發光的龍合照上傳社群，即可兌換限定乖乖。

No.7 高雄苓雅／關帝廟

高雄關帝廟俗稱「武廟」，供奉關公、月老、財神、文昌帝君、福德正神、觀音菩薩等18尊神祇，其中財神殿供奉五路財神、福祿壽三仙、四面佛。2023年3月威力彩開獎，財神爺降臨高雄、台南，頭獎11.6億元2注均分，而高雄彩券行對面就是香火興盛的關帝廟，引起網友議論，「太幸運了」、「搞不好是信徒中獎」。

高雄關帝廟有一個「貼金牛」的儀式，只要購買發財金的信眾都會得到一小包金箔，信眾會將金箔貼在財神殿內一隻背著元寶的大金牛身上，而貼不同的位置也有不同的意思，貼牛頭旺到老、貼牛嘴大富貴、貼牛肚有好頭路，信徒會依據不同的需求，將金箔貼在不同的部位。

No.6 彰化鹿港／天后宮

鹿港天后宮與北投關渡宮、北港朝天宮合稱「台灣三大媽祖廟」，是台灣唯一奉祀湄洲媽祖廟開基媽祖神尊的廟宇，每年新春人潮絡繹不絕。2023年12月開放龍年點燈，其中象徵發財賺大錢的財運亨通斗每盞點燈價8800元，限量200盞，吸引大批公司行號業者、民眾提早排隊搶名額，一開放就「秒殺」，而鹿港天后宮的財運亨通斗的斗首只有一盞，要價50萬元，每年詢問度高，被稱為全台最貴的光明燈。

總統當選人賴清德先前參拜鹿港天后宮還願，承諾春節再來發福袋，後來公布春節初一到初五，將到全台29間廟宇參香並發放一元福袋，預計大年初三現身鹿港天后宮，引起網友討論，「520才就職，把蔡英文放哪」、「選民服務」。

No.5 屏東車城／福安宮

車城福安宮位於台灣最南端屏東縣車城鄉，號稱東南亞最大的土地公廟。福安宮最大的特色在於金爐，這座金爐為三重簷的八角形建築、共有4層樓，有「神明點鈔機」之稱，當信眾把金紙放在金爐口時，一張張金紙會自動飛入爐內，原來是採用高溫氣旋流動原理，空氣把金紙捲入，彷彿神明在點鈔，許多信徒祈求未來也能數鈔票數到手軟。。

福安宮龍年發放金龍祥瑞招財錢母，祈求土地公加持招財進寶，於元旦、除夕至初五新春連假期間發放，吸引大批民眾排隊領取，除夕夜參加拜頭香的民眾，還能領到發財金。福安宮舉辦分享貼文抽出30位信徒獲得錢母活動，有網友留言，「願土地公祖保佑每一位信眾都心想事成」、「祈求土地公保佑平平安安、心想事成」。

No.4 新北中和／烘爐地南山福德宮

南山福德宮位於烘爐地東北方不遠處的山頭上，廟址左右兩側各突出一塊山頭，三足鼎立，狀似烘爐，這也是「烘爐地」的名稱由來，福德宮下方聳立一塊巨石，地理師稱此時為烘爐之火母，烘爐得火母，故能生生不息。廟內供奉福德正神，2公尺高的土地公像，手中元寶被信徒摸得閃亮，據說摸著元寶誠心祈求皆能心想事成。此外，由於烘爐地特殊的地理環境，也吸引不少人到此看夜景。

南山福德宮2024年臉書舉辦春節抽獎活動，從分享福德宮新年資訊的網友中抽出15位，致贈開運招財小物，不少網友留言，「甲辰年來去烘爐地南山福德宮走春，福德正神土地公保佑闔家平安、龍馬精神、吉龍舞春」。

image source: 新北市觀光旅遊網

No.3 新北板橋／慈惠宮

慈惠宮主殿供奉的媽祖有「板橋媽」之稱，除了正殿的媽祖外，左偏殿的財神殿，因被稱為郭台銘「發跡廟」而聲名遠播。郭台銘曾住在廟旁，後來廟擴建，當時住址成為財神殿建地，郭家每年也都會到廟中參拜並認捐廟前龍柱，感謝板橋媽一路上的保佑。財神殿內祀有文財神比干及五路財神，再加上正殿的武財神關聖帝君及文財神文昌帝君，在八路財神坐鎮下，不少信徒會摸殿前金元寶增添財運。

慈惠宮聲量高點出現在2023年2月，一位炸雞業者過年發送板橋慈惠宮媽祖加持的壹圓平安發財金，吸引大家搶領。有網友表示，「我因為有了這個，過年打牌都贏錢」、「祝新的一年生意興隆」、「謝謝您的愛心分享，祝您生意興隆」。

No.2 雲林北港／武德宮

台灣最大、最早的一座五路財神廟為北港武德宮，原址是一間中藥行，因腹地狹小搬遷至現址。武德宮主祀天官武財神，為《封神演義》中的神話人物趙公明，祂率領東、西、南、北路財神，掌管天下金銀財庫，被尊稱為「五路財神爺」。除了常見的「補財庫」之外，廟方也提供「五路財神財寶箱」，以雞翅木打造而成，擲聖筊後帶回家擺放，幫助信眾補財氣添財庫，底部安上財神符，可以自由地裝入想增值的物品。

2024年武德宮攜手金門酒廠，推出以趙公座虎形象表彰「金龍如意」主題的「財到福來」紀念酒，瓶身添加財神爐的爐灰，以增加財氣。不少網友詢問，「怎麼預購？」，還有人表示，「求五路財神及虎爺爺賜給財富」。

No.1 南投竹山／紫南宮

紫南宮具有200多年歷史，主祀福德正神，與中和烘爐地南山福德宮、屏東車城福安宮並稱「三大土地公廟」。紫南宮的開運三寶「錢母、發財金、金雞母」，是祈求財源廣進的熱門吉祥物，其中錢母是指每年生肖年的金幣、銀幣，在元旦限量提供民眾排隊領取。考量周邊交通衝擊問題，紫南宮2024年春節初一將停辦贈錢母活動。對此，有網友表示，「正確的決定」、「捐血也會送錢母」。

發財金則是向神明擲筊請示才能獲得，最多可求取600元，第一次就擲到聖筊，可以借到600元，若第二次才同意則可借500元，以此類推。至於開公司的信眾也會求金雞母，但必須要一次聖筊並繳交3600元才能獲得。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月04日至2024年02月04日，共1年。

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