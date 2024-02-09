南部花海迎春 百花爭豔超療癒

春寒乍暖，從雲林一路向南，各縣市花海正盛放迎春，高雄桃源櫻花祭現正適合賞櫻，美濃、杉林8大花區共29公頃，民眾可以恣意悠遊花間，屏東南州鄉南州運動公園旁稻田打造的萬坪立體花海，新埤鄉休閒公園花海都綻放，花海美照已在網路社群熱傳。

雲林縣莿桐鄉孩沙里花海是全國10大花海之一，面積逾22公頃，種植百日草、波斯菊、向日葵等五顏六色花種，大年初一至初三A區孩沙里莿桐花海觀景台及B區樹仔腳堤防公園設置大型氣墊遊戲區，適合闔家共遊。嘉義縣道166瑞水公路沿線，櫻花、桃花及李花百花爭豔，73.9公里處的「科子林紅肉李觀光果園」，春節假期有如雪景般盛開美景。

台南市永康公園及南瀛綠都心公園花海世界，配合2024年月津港燈節花海裝置藝術，可欣賞大片波斯菊及百日草花海，另六甲區落羽松森林無敵浪漫，新化虎頭埤風景區環湖步道柳樹桂花巷及山上花園水道博物館，均有花海迎賓。

走春行腳往南，高雄美濃及杉林的花田景觀一向是南部之最，目前向日葵、波斯菊、百日草，繁花洋溢。其中杉林花海占地29公頃，「百日草色帶」是必打卡勝景。高雄桃源區櫻花祭在寶山里二集團櫻花公園登場，山櫻花至今盛放，民眾賞櫻可運用寶山社區接駁服務。

氣溫總「多幾度」的屏東，除長治鄉熱帶農業博覽會外，南州運動公園旁的萬坪立體花海及新埤休閒公園的花海繽紛熱鬧，吸引不少「追花族」。南州鄉花海景點近國道3南州交流道，下交流道約3分鐘即可抵達。

選擇東遊的民眾，可到知本溫泉區賞花，台東縣農會東遊季花卉主打一串紅、薰衣草、鼠尾草、海棠孔雀草、萬壽菊、金蓮花等為主的特色造景花卉，搭配卡通玩偶，非常吸睛。另省道台11線公路旁的成功花海，今年擴大到2公頃，景致壯觀。