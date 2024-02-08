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年夜飯喝溫鹽水除晦！初一招貴人桃花、開工日必做一事「好運熱起來」

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師建議，除夕喝溫鹽水淨化穢氣，開工日喝熱湯或熱飲，開啟一整年好運。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
命理師建議，除夕喝溫鹽水淨化穢氣，開工日喝熱湯或熱飲，開啟一整年好運。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

春節七天連假今(8)起展開，民眾在小年夜已經陸續返鄉或採買年貨最後準備，命理師黃子容說，2024龍年想要求好運，建議除夕用艾草條、喝溫鹽水淨化去年一整年的穢氣，把握初一補滿桃花運，開工日別忘了喝熱湯或熱飲，開啟一整年的順遂。

臉書粉專「黃子容的一年愛班幸福團」與民眾分享2024龍年新春開運做法，除夕當天下午五點前，可以用艾草條淨化家中磁場，晚上洗除穢包。吃完年夜飯後，記得喝一杯溫鹽水，可以把過去一整年不好的晦氣去除，開始轉鴻運，為龍年帶來好運氣。手上可以綁上五色線，或放在衣服口袋裡，一直戴到初一。

初一的第一餐過後，可以多吃紅色糖果，糖果象徵甜頭，在新春第一天就有甜頭，代表好運一整年。如果過去一整年運勢特別差的人，可以早上起床空腹吃一顆水煮蛋，象徵重生。一年最重要開桃花的時間就是新春過年期間，把握這個時間補滿桃花運，招滿貴人桃花，有利於事業，初一自製好運鈴放口袋或包包，有助人緣桃花開啟。

初二開春戴金色飾品，祈求財運亨通好運來。用紅包袋裝成好運168，「將紅包捲起來，紅包上綁一條紅線，或用紅色橡皮筋綁著，放在口袋或包包裡」，帶一整天象徵好運帶著走，一路發發發。

初三桌上擺花生，口中吃花生，好事發生財運生。初四這天吃熱的紅豆湯圓，運勢旺一整年，可以幫助提升龍年家運。初五吃熱的地瓜，幫助補財運，開啟龍年財運。

開工日不管是初幾，開市那天記得要吃烤地瓜、或香蕉、芒果等黃色食物。黃子容說，開工或開始上班的第一天，下班後一定要喝到熱滾滾的湯類或熱飲，如熱紅豆湯、熱巧克力、熱花生湯、熱玉米濃湯、熱茶、熱咖啡等，或是和同事相約吃火鍋，象徵好運熱起來、滾滾來。

黃子容提醒這些開運法，並不是這些東西或食物本身有多麼神奇、有什麼法力，「而是你的心念讓這一切跟好運都變得不同了」，利用新春期間翻轉好運，用自己的心念改變人生，相信自己擁有好運的開始，「天助自助者也，要開啟好運，自己做最有用！」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

年夜飯 春節 農曆過年 開運 除夕 龍年

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