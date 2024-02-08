華泰名品城、台中三井不是冠軍！盤點全台走春必逛十大OUTLET

台灣十大人氣OUTLET在這裡

農曆新年即將到來，你已經計劃好要和家人去哪裡走春了嗎？近期除了出國度假成為首選，也有不少人考量年假僅有短短7天，選擇以國內旅遊為主，其中到全台各縣市OUTLET逛街，不僅能以較低價格採買名牌新衣，走到餐廳還能品嚐台灣道地美食，有些OUTLET還會結合主題樂園，超級適合全家大小作伙𨑨迌放電！

想知道全台好玩又好逛的OUTLET在哪裡嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起盤點全台走春必逛十大人氣OUTLET有哪些！

image source:翻攝FB／GLORIA OUTLETS華泰名品城

No.10 禮客OUTLET 內湖一館

台北人愛逛的OUTLET～

禮客OUTLET內湖一館為台北地區熱門逛街景點，從1樓時尚名品、2樓運動休閒、3樓美式休閒到4樓戶外休閒高爾夫，每層樓都能滿足不同客層需求，5樓還設有禮客國際宴會廳，加上與後來興建的內湖二館比鄰，成為消費者購買服飾、鞋子、運動用品的不二選擇。



網友對於禮客OUTLET內湖一館也表示，「很好逛的商場，重點停車也免費」、「品牌眾多選擇性高，比百貨公司價低，部分都過季品，也有二手包可挑」、「台北選購OUTLET運動品牌的好地方」。

image source:翻攝官網／LEECO 禮客OUTLET

No.9 禮客OUTLET內湖二館

禮客OUTLET繼2005年創立內湖一館，2015年接續創立內湖二館，不僅緊臨美式賣場與台北花市，兩館坐擁350個知名品牌，加上1,200坪室內外免費停車場，成為台北人喜歡走訪的OUTLET之一。內湖二館主要販售運動休閒商品、時尚女性服飾、傢俱家電及童裝童鞋等。值得一提的是，內湖二館除了可以享用215享香檳海陸餐酒館、漾客日式料理，還特別引進雷文虎克精準健康診所，針對心血管風險、血液重金屬等功能檢測，從服飾、飲食到健康都幫你把關！

網友分享，「六樓的漾客日式料理，套餐還挺不錯的」、「兩個館加起來商店夠多，很有得逛」、「價格親民，員工親切」。

▲地址：台北市內湖區民善街205號

No.8 禮客OUTLET公館店

禮客OUTLET除了在內湖有兩間分店，位於自來水園區附近也有公館分店！2009年禮客結合台大校園人文、公館商圈流行品味，在此設立公館分店，集結100個品牌並設置1,000多個停車位，附近還有7-ELEVEN、星巴克、水岸自行車道、寶藏巖國際藝術村，成為假日民眾必去購物商場之一。

許多消費者給予一致好評，「台大水源停車場和公館商圈旁，有售多種國外著名品牌服飾、皮件、鞋類的暢貨中心，方便購物，而二樓為合菜餐廳的地方」，也有網友表示「店家沒有到很多，多是販售衣服、包包配件類，多數牌子沒有太年輕，Roots、LEVI'S可以逛逛，鞋子區幾乎都蠻便宜的」。

▲地址：台北市中正區思源街16號

No.7 義大世界購物廣場E-DA OUTLET MALL

想要玩樂和購物兼具，推薦你來高雄義大世界購物廣場（E-DA OUTLET MALL）走走逛逛！義大OUTLET除了緊鄰義大遊樂世界園區，商場內包含A、B、C三大區域，Calvin Klein、Crocs、GAP、KANGOL、Nike、New Balance等品牌應有盡有，逛累了還能品嚐金色三麥、瓦城、肉多多火鍋、勝博殿等料理，也能到國賓影城觀賞電影，或是乘坐義大摩天輪欣賞高雄美景。

義大OUTLET受到遊客喜愛，「一次滿足一家大小所需，好吃好逛好買好玩」、「平價品牌到精品都在此設有專櫃，算是台灣偏大的購物廣場，喜歡這裡大又好逛」、「停車方便，店家攤販多，廣場很適合遛小孩」。

▲地址：高雄市大樹區學城路一段12號

No.6 MITSUI OUTLET PARK 台南

台南不僅蘊含人文與美食，匯聚眾多品牌的OUTLET也是必逛人氣景點！台南三井OUTLET為南台灣首座日系OUTLET，標榜高鐵台南站、台鐵沙崙站出站就能抵達，還有挑高天井能夠將日光夜色盡收眼底，室內綠意盎然宛若走在迷你亞馬遜雨林，品牌涵蓋COACH、MICHAEL KORS、BEAMS、Dickies、GAP、Guess、Lee、The North Face、Adidas、Under Armour、PORTER等，不論是帶著男女朋友還是家人好友都非常適合來此一遊。

網友對於台南三井OUTLET表示，「可以當作等高鐵時散步逛逛的地方。人不會像其他地點的OUTLET繁忙，有很多餐廳及名品店可以選擇，外部空間十分舒適」、「環境乾淨，很多迪士尼氣氛造景」、「內部寬敞舒適，美食街的種類也不少，動線規劃清晰，有室內與室外停車場，室內停車場要旋轉爬坡到樓上，但週間停車位很足夠，商品種類不少，對面是高鐵台南站，交通方便好逛的地點」。

▲地址：台南市歸仁區歸仁大道101號

No.5 麗寶OUTLET MALL

不只義大OUTLET有遊樂園，來到台中麗寶也可以享受邊逛街邊遊玩的好心情！台中麗寶OUTLET以快樂為出發點，規劃250家不分年齡都喜愛的運動休閒、親子、時尚精品、娛樂與餐飲等主題商店、品牌。A區和B區以義大利芬諾港為原型打造，體驗全台最高天空之夢摩天輪，C區、D區加入義大利科莫湖、艾曼紐二世迴廊，不僅整點時有精彩水舞演出，還有星巴克麗寶鐘樓能夠打卡拍照。

麗寶OUTLET也是寵物友善、親子友善購物廣場，網友分享，「目前麗寶分為購物及遊樂園區，購物區現在已經有兩區，佔地很大，新區域主要為專櫃及部分精品，舊區域為摩天輪及運動用品，特色是星巴克為鐘樓設計，整體來說東西眾多蠻好逛的」、「台中人假日可以常來閒逛的好地方，腹地廣大，周邊有很多景點」、「商品豐富，折扣優惠很多，滿足購物血拚娛樂的多方需求，白天玩麗寶樂園、逛OUTLET、看電影，晚上住福容飯店賞煙火」。



▲地址：台中市后里區福容路201號

No.4 SKM Park Outlets 高雄草衙

高雄SKM Park為新光三越打造全新型態的國際級生活複合式OUTLET，有別於傳統OUTLET，高雄SKM Park召集世界流行品牌、全球知名特色餐飲、大型生活主題店進駐，消費者走在OUTLET園區也能感受大量環境綠化、噴泉造景，還能坐在舒適戶外座位，享受大魯閣、鈴鹿賽道樂園、湯姆熊歡樂世界、Viveland VR虛擬實境樂園等娛樂設施，體驗與眾不同的半露天購物樂園。

不少消費者在Google評論留言，「商場很大，除了逛東西的地方，美食區也很大，很多選擇。還有一半是遊樂設施，真的是非常方便的地方。也會配合不同的節慶有不同的造景，非常讓人耳目一新」、「捷運草衙站2號出口出來馬上就可以開始逛了，建築整體造型有參考國外OUTLET外觀，很有異國風味」。

▲地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

No.3 MITSUI OUTLET PARK 台中港

台中三井OUTLET有別於其他OUTLET，主打中部最大、全台首座海港型OUTLET，結合航海旅遊、時尚生活與娛樂體驗，從國際品牌、特色餐飲到娛樂設施，220家商店想找什麼通通都有，另打造獨一無二的海景觀景台、60公尺高海景摩天輪，讓遊客不論是白天還是夜晚造訪，都能感受台中港獨有的魅力。

許多人到台中旅遊時也會考慮來三井OUTLET走走，「這個園區不僅空間開闊，美食選擇豐富，還非常適合夏天或雨天來逛」、「適合散心遛小童的購物中心，最大地標莫屬可以渺視清水、梧棲、沙鹿、龍井的摩天輪，夜晚更是一個燈光優美的情侶浪漫景點」、「這裡的夜景與白天迥然不同，有一種獨特的魅力，讓人感受到不同的美與寧靜」。

▲地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

No.2 GLORIA OUTLETS 華泰名品城

距離高鐵桃園站步行不到10分鐘的「華泰名品城」也是許多北部人愛去的OUTLET！華泰名品城集結上百家國際品牌，包含BALENCIAGA、Bottega Veneta、Burberry、CELINE、CHARLES&KEITH、COACH、GUCCI、LOEWE、Pandora等時尚精品，從高鐵桃園站第一期可以一路逛到第三期。配合農曆新年假期，華泰名品城也準備「華泰唐人街」活動，2月10日至2月12日參加雙龍踩街大遊行，還有機會獲得1千份限量開運發財金，喜慶氛圍點滿！

華泰名品城令人流連忘返，「華泰常有辦裝置藝術的活動，若遇到耶誕節、新年都會，很適合網美拍照的地方」、「佔地很大，很好逛很好買，有些店家折扣還不錯！彷彿置身國外旅遊景點」。

▲地址：桃園市中壢區春德路189號

No.1 MITSUI OUTLET PARK 林口

林口三井OUTLET好逛又好玩

林口三井OUTLET號稱北部最大OUTLET，透過簡單動線規劃、寬敞舒適樓層構造，引領消費者入內逛街，「在充滿綠意的美麗南國，人們彷彿尋寶般發現各種驚喜；每一個瞬間都是充滿歡樂、趣味的奇妙時光」，OUTLET內部充滿高品質折扣精品、國際品牌、書店、電影院、超市、遊戲娛樂及美食用餐區域，就算想要整天耗在這裡也不是問題！



林口三井OUTLET成為不少人假日採買衣服、雜貨的地點，「裡面吃喝玩樂全部都有，整個商場空間超大的。每家店彼此距離很大，中間的通道很寬敞，逛起來很舒服，不會擁擠」、「一樓戶外有很多迪士尼的東西可以免費拍照，小朋友都玩瘋了，而且OUTLET內還有免費的小孩推車可以做租借」、「主要的消費品牌幾乎都有，吃的選擇也不少。運氣好可以買到自己想要的東西。地下商場賣的東西也越來越多。有空可以來晃晃掏寶一下」。

▲地址：新北市林口區文化三路一段356號

image source:翻攝官網／MITSUI PARK OUTLET 林口



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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月29日至2024年01月28日，共1年。

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