新春倒數！網列TOP8過年必做事項 讓你充實過春節



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「過年新春必做」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的過年必做事項排行。

許多民眾都會利用農曆春節期間規劃豐富的行程，而除了經典的拿紅包、大掃除、圍爐吃年夜飯外，還有一系列令人期待的過年必做事項，能讓你的春節連假更加充實有趣。究竟有哪些活動是新春必做且不可錯過的呢？快來看看網友怎麼說吧！

圍爐吃年夜飯享受團聚時刻 到寺廟拜拜祈求來年好運氣

▲網友熱議TOP8過年必作清單 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「過年新春必做」相關話題的討論，可以發現「吃年夜飯」是許多網友公認每逢過年必不可少的環節。在除夕夜，家家戶戶都會準備豐盛的年菜、或外出用餐，全家圍在一起吃飯，享受團圓的溫馨時光。

而每個家庭的年夜飯菜色也各異其趣，有網友就在論壇上發起「大家年夜飯都吃什麼」的討論，引起網友熱烈回應「絕對會有全雞和煎魚，筍絲蹄膀也是每年出現」、「我們家都會煮一盤水餃跟蘿蔔糕，媽媽心情好還會有佛跳牆」、「每年團圓飯都吃火鍋」，並提到傳統年菜通常具有吉祥的寓意，例如蘿蔔糕象徵好彩頭、魚代表著年年有餘、餃子的形狀很像元寶等，可以說年菜不僅能增添濃濃的年味，還能將祝福寄託在其中，讓過年圍爐變得更加有意義。

此外，許多網友也會在過年期間「拜拜」酬謝神明、祈求好運。例如在民間信仰中，玉皇大帝被視為至高無上的神祇，因此民眾會選在三個時間拜天公，分別是除夕「辭歲」感謝神明的庇佑、初一「賀正」祈求來年的平安，並在初九慶賀玉皇大帝的生日。

另外，除夕也要在家中擺放供桌祭拜「地基主」，初一可以到各廟宇參拜，初四迎眾神回到陽間，初五慶祝財神的誕辰等。有網友就表示「小時候過年好喜歡拜拜，因為會有很多好吃的」讓網友很有共鳴，說道「初一會去各種廟裡拜拜，全身都『香』噴噴的」、「我這個迷信女孩最愛拜拜，迎財神都非常虔誠」等，指出過年拜拜成為家庭例行性的習慣，可以祈求眾神庇佑全家平安順遂。

而「走春」同樣是新年不可或缺的行程，許多人會穿著新衣，帶上紅包與禮盒到朋友、鄰居家拜年，相互分享祝福與喜悅。討論區上就有網友曬出自己的走春穿搭，表示「過年就是要穿齁水水、穿得趴哩趴哩去與親戚討紅包」，吸引網友評論「最喜歡去走春拜年，每次拿紅包都太快樂」、「我都穿紅彤彤的拜年，長輩最愛這一味」等。

也有網友提供拜年時的吉祥話，如龍華富貴、龍光換發、財運興龍等，也有台語版本的「好運龍總來（全都來）」、「好事龍來報（都來報）」等，趣味諧音梗讓網友直呼「太實用啦」。

你喜歡過年嗎？如果春節長假還沒想好要如何度過，那麼不妨參考看看網友熱議的新春必做事項，讓春節留下更多美好的回憶。同時也祝福大家新春快樂，事事順心！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年新春必做」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/25，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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