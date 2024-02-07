除夕當天4928元「造錢母」！命理師揭神奇催財術…一整年旺到最高點

谷帥臻風水命理師指出，民俗上的「三大人節」分別為除夕節，端午節與中秋節；這三個節日是家人團聚一堂，人氣最旺的日子。其中，又以「除夕節」圍爐吃年夜飯，家家戶戶最重要的時刻莫過於「發壓歲錢紅包」的環節最為歡樂，因此可善用「三大人節」除夕圍爐人氣最旺的天地磁場，幫自己造「錢母」，醞釀財氣，錢滾錢，來年你就會很有錢!

谷帥臻老師公開除夕圍爐「造錢母」祕法，簡單三步驟：

1. 造錢母：

除夕夜晚幫自己準備一個錢母紅包，內裝「4928」元生財吉祥數字(1000元x 4張，100元x 9張，10元x 2個，5元x 1個，1元x 3個)。

2. 醞釀財氣：

除夕至新春大年初五，需將錢母紅包帶在身上不離身(除洗澡時可拿下)，「4928」代表老天化金最大財富數字，將此數字與個人氣場融合，可將最旺的財運引至您的身上，將財運催旺到最高點。

3. 錢滾錢：

新春正月初五開市之後，將紅包內的4928元，放入居家財位方的聚寶盆內(2024財位旺方在東北方或北方)，或存入銀行(需存入4928數字)當錢母造財庫，即可開始錢滾錢。

谷帥臻老師提醒大家，除夕圍爐除了趕緊幫自己準備造「錢母」紅包，也可包給長輩添福氣或小孩助其造財庫，千萬不要錯過一年一次，幫自己造命開運，催旺財氣，錢滾錢的好機會。

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