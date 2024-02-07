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初一開門「走財位」三招抱緊財神！穿金戴銀…嘴裡要念這句話

旺好運／ 文‧谷帥臻
圖為過年示意圖。圖片來源/ingimage
圖為過年示意圖。圖片來源/ingimage

谷帥臻風水命理師指出，大年初一起早最重要的事，就是開門後的第一走，又稱「走財位」，迎財神納吉氣，可贏在起跑點上，龍馬精神，龍騰虎躍，好運龍來。「走財位」不但要挑選吉時，還要走對方向前往財位方，才能順利迎接到財神爺，領取新春當天老天賜與我們一整年的財氣與喜氣。

谷帥臻老師公開新春出行「走財位」祕法，簡單三步驟：

1. 甲辰年正月初一(國曆2024/2/10)，「奇門遁甲」造命開運「走財位」最旺的吉時與前往財位的吉利方位如表，迎接財神時間越早越好(不要太晚起超過中午)，下午至晚上的吉利時間可至廟宇祈福，走春，佈求財陣，試手氣買彩券均可。

2. 青龍年為九龍至尊年，故正月初一出行，當天要穿著得體不可邋遢，可穿金戴銀，口袋內放入紅包內裝168元，好運一路發。

3. 以自宅為中心，配合選用吉時，前行求財吉利方位，至少走500公尺以上並停留15分鐘；一面走(或開車)，口中專心催唸「招財進寶」108遍以上。

正月初一當天出門「走財位」完成後，可繼續前往其他地方，例如廟宇祈福，或去風景名勝區走春，谷帥臻老師祝福大家，財氣沖天，財庫飽滿，有錢一整年，鈔票數不完！

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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春節 農曆過年 龍年

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