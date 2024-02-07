來不及給爸紅包…他全換百元「分成50份給香客」 神奇的事發生了

農曆親年即將到來，不少人會包紅包給長輩，一名網友原本想給爸爸孝親紅包，沒想到爸爸卻過世了，於是他把紅包分裝成50份去拜拜時放到香客的供品裡，沒想到神奇的事發生了，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文，前年爸爸過世了，他把原本要給爸爸的紅包全換成百鈔，裝在50個紅包袋裡，到土地公廟拜拜時，在其他香客的供品裡都放一個紅包，放完就待在旁邊的涼亭看著香客們收到紅包的喜悅，原po自己也很開心，不知是否是心理作用，那年他工作生意非常好，不用自己去跑業務，客人一個接一個的來。

網友紛紛表示，「施比受更有福」、「不管是心理作用還是因為分享而得到土地公的庇佑，還是開心看到閣下有善循環的結果」、「土地公很靈的，你的想法祂一定能感覺到」、「有心做認真做，都會有你想要的結果」、「做自己想做的事…隨遇而安…」、「念念不忘必有迴響」、「分享獲得了更多的喜悅與福報」、「你很有福氣，爸爸在天上看到你這樣一定很高興」。