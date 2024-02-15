生病官非一起來？2024居家風水「最凶方位」曝…臥室廚房這樣做避災
旺好運谷帥臻風水師指出，2024年陽宅風水，九離大運紫白與流年紫白飛星，九星中最差的兩顆星「五黃廉貞毒癌(凶星) 」與「二黑巨門病符(凶星) 」雙星交會，飛臨兌宮(西方)匯聚一堂。
今年今年陽宅西方引動二五雙凶星交會，所以坐西朝東的住宅，或大門開在西方出入納到五黃氣，或西方為臥房睡覺處，或西方為廚房煮食區，均不利家中成員運勢。
尤其凶災容易發生於年輕的女性、生肖屬雞，或七兌命卦者，七兌命卦的人包含男生歲數為19、28、37、46、55、64、73、82、91、100、109；女生則是18、27、36、45、54、63、72、81、90、99、108歲。
健康方面問題須注意肺炎、呼吸道器官、流感疾病、口癌、舌癌、腫瘤等；運勢方面則需防易有口舌是非、官司訴訟；尤其意外、官非、小人、損財、詐騙等麻煩事。
位於西方的電器用品（例如: 電燈、電腦、主機、冷氣、電冰箱等）特別容易壞掉，或西方的植栽不易養活，或西方容易發生漏水，產生壁癌等現象。
2024居家風水注意8大點
谷帥臻老師2024甲辰年，新春陽宅風水佈局「化解五黃二黑」要點如下：
1. 西方今年禁止動工、修造大動作，修繕需要擇日。
2. 西方該處保持整潔通風明亮，不可陰暗雜亂加重晦氣。
3. 陽宅布局在西方放置「有蓋銅葫蘆」泄土氣，葫蘆意寓吸納病氣保平安。
4. 西方不宜放置動態家具或擺飾（禁放魚缸、冷氣主機、電風扇、流水等）。
5. 西方若為臥房避免在此處長期睡覺，這一年可暫時換房睡覺。
6. 西方若為廚房煮食區，這一年可暫用電磁爐換位煮食。
7. 若身體不舒服，要及時至醫院就診醫療與檢查。
8. 時常在西方焚一爐好香，淨化磁場凶氣，減輕此方位對人運勢不利的影響。
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