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春節4生肖運勢超強！正偏財都超旺 錢財指數飆升難擋

聯合新聞網／ 綜合報導
4大生肖在2月份「正財、偏財」一起來，很適合在春節試試手氣。 圖／canva
4大生肖在2月份「正財、偏財」一起來，很適合在春節試試手氣。 圖／canva

進入了春節假期，不少人都很關心自己的財運如何，「搜狐網」列出了4大生肖在2月份「正財、偏財」一起來，甚至好運還能讓全家跟著沾喜氣，讓人驚喜又羨慕。

屬鼠的人本月橫財襲來，富甲一方，有著超級旺盛的運勢和極大的收穫，一年從頭旺到尾，運勢火爆到停不下來，財運指數飆升，錢財都到他們手中，生活是富裕安逸、能無所畏懼追求想要的一切。

生肖鼠在本月上旬開始財運到家、喜事不斷，自身的好運也會讓全家跟著沾喜氣，再加上人際關係活躍，賺錢良機源源不斷，錢財豐盈、大獲豐收。

屬虎的人特別有幹勁，只要認定了方向，就絕對會拚盡全力去完成，雖然平常看著老老實實，不怎麼愛說話，但是他們確實是一個非常有想法的人，做事也有一套屬於自己的規則。

本月中旬的時候，屬虎的人將大喜臨門，財運一鳴驚人，不僅事業上能獲得成功，還能大賺一筆橫財，這樣發展下去，就能順利回收財富，日子會變得越來越好。

屬龍的人運勢紅透半變天，事業突飛猛進，生活水平直線上升，收入不停翻倍的往上漲，身邊也有很多貴人，即使遇到困難也能逢凶化吉，整年都有能賺大錢的好運氣。

最值得慶賀的還是感情部分，單身的屬龍朋友會在貴人的幫助下找到自己的愛情，好好把握，有機會步入婚姻的殿堂，而已婚的屬龍朋友，夫妻感情會和樂，有望添丁添喜。

屬雞的人命宮將會出現多個吉星福照，意味著他們在此年當中會節節高升，各方面都會有喜事傳出，那怕是遇到困難也會有貴人出面幫忙解決，基本上是一個不用操心就能有所收穫的年份，壞事也能變成好事，生活大吉大順。

屬雞的朋友財運也會大爆發，整年的時間有機會升官發財，運勢相當好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 農曆過年 龍年

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