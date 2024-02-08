北部地區知名財神廟巡禮 烘爐地名氣大、霞海城隍人氣旺

過年期間利用年假可以到處走走，其中北部更有多間台灣人必拜的人氣財神廟，包括台北松山霞海城隍、新北中和烘爐地南山福德宮、新北石碇五路財神廟、新北金山財神廟、桃園南崁五福宮等。聯合新聞網整理了北部地區知名財神廟，民眾除了可利用過年時間拜拜，求自己一年的好運外，更可求全家和樂平安、發大財！

1、台北財神廟：松山霞海城隍廟

位在台北市松山區饒河夜市附近的松山霞海城隍廟，這裡的財庫燈在房仲業界頗有名，據說曾有業務員房子簽約不成，但來霞海城隍廟祭拜財神，並點了發財燈後完全轉運。松山霞海城隍廟也會不定時舉辦補財庫的法事活動，除了點財燈，也能點光明燈、安太歲，而通常初五時也會開放民眾摸財神爺鬍子來祈求一年好運。台北市松山區饒河夜市附近的松山霞海城隍廟和台北市大同區迪化街的霞海城隍廟大不相同，前者主要是供奉五路財神，後者則是求姻緣。

營業時間：6:00-22:00

地址：台北市松山區八德路四段439號

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2024台北市迪化年貨大街開始後，吸引大批人潮，圖為霞海城隍廟參拜民眾。記者曾原信／攝影

2、台北財神廟：台北市景福宮

財團法人台北市景福宮，又稱牛埔景福宮、牛埔福德祠，位於台灣台北市中山區，為主祀福德正神之道教廟宇。該廟宇興建於清朝光緒元年，為位於台北牛埔的傳統建築廟宇。另外，該廟宇的組織型態為財團法人制，祭典日期則是每年農曆之二月十六日。

景福宮原是一座兩坪大之鄉村土地公廟，開基於西元1875年(即清光緒元年，農曆甲戍年)，位處於稻田盎然，青竹翠綠之純樸農莊上，物產豐富，農耕牛隻處處可見，美景天然，成就以「牛埔仔」為名，地方士紳葉松麟、邱烏羊等提議擴建，信徒獻金捐地，現門牌為台北市中山區德惠街十一號，迄今已歷一百二十有餘年，為台灣早期之土地公廟，廣供信眾參拜，香火鼎盛。

營業時間：8:00-21:30

地址：10491台北市中山區德惠街11號

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3、新北市財神廟：中和烘爐地南山福德宮

「烘爐地」除了是著名的觀夜景打卡景點，也北部知名的求財廟宇之一，無論求財、求平安都十分靈驗。參拜方式別忘了先祭拜主神，先到正殿拜福德正神，記得摸摸土地公的大元寶代表招財，接著到廟宇入口處可看到巨大的土地公神像，再花點體力走上石階到財神殿參拜「五路財神」，走天官武路財神橋時先踏過13盞燈去霉運、到迎福門敲鐘祈福、最後再到聚寶盆換錢母保平安，就能順利完成求財參拜儀式。

烘爐地每年發放的「發財金」更是讓信眾搶破頭，今年則預計除夕夜開始發送到發完為止，需要發財金補財庫，讓前生錢的朋友，可得提早來拜財神。

營業時間：24小時開放

地址：新北市中和區興南路二段399巷160-1號

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烘爐地坐落南勢角山上，海拔300公尺，是北台灣求財最旺的土地公廟，夜間更是賞夜景秘境。圖／新北民政局提供

4、新北市財神廟：石碇五路財神廟

石碇財神廟，又稱石碇五路財神廟，是一所位在新北市石碇區永定里的財神廟，廟中供奉玄壇真君等五路財神、虎爺、五營元帥等，由四川峨嵋山仙峰寺分香來臺。廟中亦提供「發財金」新臺幣二十元，供檀越商借，據說將此二十元用以做生意，或放置於錢包、撲滿、保險箱中，有增財納福的功效。

附設有忠孝淨明道寶殿，奉祀許真君、諶姆、太陽真君、太陰真君等。

營業時間：6:00-18:30

地址：新北市石碇區大湖格路20之1號

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春節來石碇五路財神廟求發財金，元寶造型金爐與樑柱讓信眾感受濃厚財氣。圖／新北觀旅局提供

5、新北市財神廟：金山五路財神廟

金山財神廟位在萬里，傳說座落在風水極佳的財穴「虎耳穴」上，是風水極佳的位置，也號稱是北部最純的財神廟，每年過年都吸引不少人前往參拜。

廟宇主要供奉「五路財神」，最大的特色是「求財三寶」（財寶袋、開運錢、文武財氣）」。其中開運錢即可向財神爺借發財金，擲到一聖筊能向廟方借一百元，最多可擲三次三百元開願金。記得再向一旁陪祀的濟公禪師參拜，拜完後將法扇過爐往自己身上輕拍，意味把窮氣、晦氣都送走。

營業時間：8:00-19:00

地址：新北市萬里區公館崙52之2號

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金山財神廟。記者祁容玉／攝影

6、桃園市財神廟：桃園大溪迎富送窮廟

大溪迎富送窮廟原名天公祖廟，是台灣唯一承襲漢唐迎富送窮傳統科儀的寺廟，建廟以來一直以弘揚迎富送窮法門、利益眾生為己任，希望能夠傳遞天下為公、地上行道、人間無窮、全民皆富的天地人金三角宏道架構。

營業時間：7:00-20:00

地址：桃園市大溪區康莊路五段12巷18號

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桃園大溪迎富送窮廟（原名天公祖廟），往年春節初一至初五期間，許多香客慕名前往參香拜廟，2月10至14日初一至初五，進入大溪康莊路五段12巷口至廟宇間，採單向通行管制。圖／大溪警分局提供 翁唯真

7、桃園市財神廟：南崁五福宮

南崁五福宮已超過300年歷史，甚至被列為三級古蹟，是目前國內歷史最悠久的財神廟。廟裡供奉的主神為武財神「開臺玄壇元帥」，是中國第一位財神爺，據說拜正財、偏財都十分靈驗。

五福宮怎麼拜呢？中有個招財的祕密武器，是清朝道光年間留下的「天爐」，祭拜上香完務必將手掌放在主香爐上過爐，並將雙手手掌放在前方的「金錢圖」上順時鐘摸三圈，邊許願招財納福。傳說有人特地到五福宮祭拜求財，結果真的讓彩券中頭獎！

營業時間：5:30-21:00

地址：桃園市蘆竹區五福里五福路1號

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