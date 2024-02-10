龍年南部各地祈求財運 高雄關帝廟、屏東福安宮等你來求財

全台這麼多財神廟，台灣人必拜的人氣財神廟中，南部就有高雄苓雅區關帝廟、屏東車城福安宮等。南台灣靈驗的財神廟還有嘉義新港奉天宮虎爺、台南南鯤鯓代天府、高雄旗山開基八路財神廟等，上班族、生意人不妨順道拜拜祈福，祈求一年財源廣進。

1、嘉義財神廟：嘉義新港奉天宮虎爺

臺灣民間有句諺語流傳「笨港媽祖，蔴園寮老虎」，意謂媽祖、虎爺神威顯赫護民保平安。先民來台開拓移墾之初，面對嚴苛的自然環境及人為災害多重之困境，虎爺收服雞角精，安家、保行車平安…等等，顯靈佑民事蹟，世代流傳。

新港奉天宮虎爺為朝天虎，意涵生命旺盛及威武，張開虎口會叼來財寶，又稱「福爺」，可以至虎爺殿「換錢水，讓財源滾滾來」，故民間傳本宮虎爺封賞頭插金花，張口昂首，表情生動活潑且帶威儀，祀於案桌上有別於一般寺廟供於桌下，為其特色。左為大將軍、右為二將軍，分靈遍布全台，為虎爺之大本營。

奉天宮的虎爺非常靈驗，自然也能讓信徒恭請錢水與錢母，至於怎麼恭請錢水錢母回家呢？程序如下：

將自己名字、地址、祈求願望稟告虎爺。 把錢投入投錢口裡，再從神龕上的大碗拿兩個銅板當作錢母（據說金額至少等值，不能以小錢換大錢）。 將大碗裡的錢水和錢母一起放入夾鏈袋裡。拿到香爐前過火即可帶回家。 回家後，將錢水用透明杯子裝著，放置在神位或辨公桌上三天後，再將錢水灑淨於家中或辦公室內。錢母妥善收藏即可。

地址：嘉義縣新港鄉新民路53號

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嘉義縣新港奉天宮虎爺像奉祀在供桌上，與一般廟宇供奉在正殿供桌下方，大不相同，前尊為超過2百年歷史的虎爺本尊像。聯合報系資料照片／記者陳永順攝影

2、台南財神廟：台南南鯤鯓代天府

南鯤鯓代天府是一座位於臺灣臺南市北門區之王爺廟，因分靈眾多又被稱為臺灣王爺總廟，主祀「代天巡狩」李、池、吳、朱、范 府千歲五府千歲（民間亦稱為鯤鯓王）。廟址在臺南市之西北方，位居槺榔山虎峰，俗稱南鯤鯓王爺廟（簡稱南鯤鯓廟、南廟）、南鯤鯓五王宮，並與歸仁保西代天府、佳里金唐殿一同被稱為「南瀛古三大代天府」。不僅是全台灣面積最大、廟史最悠久的王爺廟，也是北門區及臺南市最大的廟宇。

營業時間：7:30–21:00

地址：台南市北門區里976號

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台南南鯤鯓代天府每逢廟會盛事，常擠滿熱情信眾參拜。記者謝進盛／攝影

3、高雄財神廟：苓雅區關帝廟

高雄關帝廟主神是武財神關公，一樓財神殿還有供奉五路財神、四面佛、福祿壽三吉神，每年初五吸引不信眾前來點財神燈、補財庫，祈求升官、發財。而除了求財，關帝廟的月老也相當靈驗。

關帝廟雖沒有提供借發財金，但可向廟方購買發財金，發財金上會附上一包金箔，想求財可將金箔貼到財神殿的金牛上討吉利，貼牛嘴代表大富貴、貼牛尾可得傢伙（財產）、摸牛肚可找到好頭路等。

營業時間：7:00–22:00

地址：高雄市苓雅區武廟路52號

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高雄市苓雅區關帝廟俗稱為「高雄關帝廟」，除主祀關聖帝君，也供奉月老、財神等神明。記者蔡孟妤／攝影

4、高雄財神廟：高雄旗山開基八路財神廟

同樣是以趙公明為開基財神，但強調天、地、人、東、西、南、北、中等八路的旗山開基八路財神廟。立廟只有10年，而且外觀並不搶眼，占地也只有大廟1/5不到的八路財神廟，卻被雲林縣政府邀請參加全台10大財神廟串聯活動，可見其聲名遠播。

走進廟裡可看到高6層樓的騎乘在黑虎之上的八路財神像，神像前面有個功德箱，信眾行階梯至該處，可向財神爺大錢換小錢，據說曾有信徒負債5000萬元，到 廟中祈求後賺了7000萬元。而廟中最有名的就是以金箔作的「八路發財金」紙，非賣品，得到財神爺的「聖筊」才可取得，也是最多信眾欲求取的標的。

讓八路財神廟聲名大噪的另一個原因，就是所供奉韓信爺，神像前方有一盆水，廟方準備好無字天書，丟進水中會顯示號碼，隨後消失，信徒記起號碼後向韓信爺「擲筊」請示，曾有人因此中樂透彩，傳開後，來求股票代號、威力彩、樂透彩的人不在少數。

營業時間：24小時營業

地址：高雄市旗山區旗南三路151-7號

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高雄縣旗山鎮開基八路財神廟，往年散發紅包給信徒的盛況。聯合報系資料照片／記者藍凱誠攝影

5、屏東財神廟：車城福安宮

車城福安宮位於臺灣屏東縣車城鄉福安村、為臺灣最大的土地廟。屏東福安宮是全台規模最大的土地公廟，與烘爐地土地公廟、竹山紫南宮並稱台灣三大土地公廟，許多前往墾丁遊玩的民眾路過常會入廟參拜，因為求財靈驗而打開名聲，耳聞許多南部建商老闆都會特地來此處拜拜求財。

福安宮中最大的特色是高達四層樓的八角金爐，由於建造時計算過氣流方向，在燒金紙時只要把金紙放在爐口便會自動飛入，不用一張一張摺，因此大家戲稱為「神明點鈔機」。由於疫情關係停辦，福安宮睽違兩年停辦的「拜頭香」活動也會在今年重啟。在今年廟裡也會在元旦當天發放兔年紀念金幣供錢母，想要一整年都求得好財運與福氣的朋友們千萬別錯過了！

營業時間：5:00–22:00

地址：屏東縣車城鄉福安路51號

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