是財神廟也是景點 中部知名宮廟求財走春一次滿足

中部地區知名財神廟不少，其中尤以南投竹山紫南宮更是熱門新聞的常客，而除了紫南宮，其他名氣旺的財神廟還有台中旱溪財神爺（天官五路武財神）、台中武德廣天宮、彰化武德福山宮、南投草屯敦和宮、南投埔里寶湖宮天地堂地母廟、南投名間韓信爺財神宮、北港武德宮等，不只求財靈驗，多半都是知名景點，民眾參拜時還可順道旅遊一番。

1、台中市財神廟：天官五路武財神（旱溪財神爺）

財神廟正殿主祀天官五路武財神（身高190公分為全台最雄偉高大之鎮殿武財神尊寶像），正殿兩側則奉祀利市仙官、招財使者，正殿前案奉祀中壇元帥，正殿案下奉祀黑虎大將軍，龍殿奉祀瑤池金母、關聖帝君、諸葛武侯。虎殿奉祀玄天上帝、文昌帝君、池府王爺。龍殿前側祀奉觀世音菩薩、天上聖母、註生娘娘及太歲星君。虎殿前側奉祀城隍爺、月下老人、福德正神。殿外虎方奉祀五營兵將。

天官五路武財神廟與北港武德宮同屬一派，武財尊神大顯神通，普濟萬民，香火鼎盛，神威遠播海內外，深獲士、農、工、商各界人士所敬仰崇拜，人潮絡繹不絕是武財神爺之顯化也。

營業時間：8:00-20:00

地址：台中市北屯區軍功路二段411號

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2、台中市財神廟：武德廣天宮

廣天宮供奉全世界第一座財神爺金身，有將近1400年的歷史，是中部有名的財神廟之一。供奉的主神為武財神「趙公明」，信眾多半來這裡補財庫、求發財金。

在正殿旁有一個巨大金元寶值得參拜完來摸一摸吸財氣。習俗上需先投零錢，再將雙手「由外向內」摸元寶三次，象徵把財氣收入口袋。除此之外，廟裡還有「黃金發財蛋」可求，剝去蛋殼代表去除厄運，吃下後就能招來好運。

營業時間：6:00-23:00

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

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信徒鑽過武德廣天宮古錢造型的「錢門」、領紅包，更不忘摸著聚寶盆，就是要沾財氣，祈求財源滾滾、大發利市。聯合報系資料照片／記者趙容萱攝影

3、彰化財神廟：彰化武德福山宮

彰化武德福山宮位於彰化市八卦山脈北端福山里，乃一八卦龍虎穴，是中台灣武德財神信仰重要的中心。緣自乙丑年臘月間，委員蔡石令、陳安邦、陳吉川等信士，自北港武德宮迎回奉旨十三天尊出巡之武禹德武財神尊；並暫鎮詹瑞鵬信士住宅供信眾參拜。出巡後至曾登陸信士家宅供奉，曾宅住在福山山上，時屆農曆四月二十二日，神爐頓時大發爐火，招至神駕金身全部焚毀成炭，火事並無波及他物。

嗣乃神駕扶鸞降示，此乃天意且時限所至，即令成宮普濟渡眾，遂賜名為彰化福山五路財神廟。

營業時間：7:00–21:00

地址：彰化縣彰化市福山街148號

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4、南投財神廟：草屯敦和宮財神廟（武財神）

趙天君財神爺第一次下凡紂王三三年（西元1207年）。峨嵋山九老洞修練得道。

光緒二十五年三月十三日（1899年4月22日），由於南投公學校校務委員洪玉麟、草鞋墩區長李昌期等人之奔走，設置南投公學校草鞋墩分校，暫借草鞋墩下庄敦和宮開學。翌年三月初二日（1900年4月1日）遷至李春盛宅上課，旋於四月初七（5月5日）獲准獨立為草鞋墩公學校。

本宮經由趙天君財神爺之聖示，擇於八十七年十二月二十三日（農曆十一月初五日）舉行新宮入火安座大典，慶典當日，各地信眾，友宮等都前來熱鬧，並真人接受炮轟財神爺，創造出草屯有史以來，最熱鬧的一天，眾大德對趙天君財神爺之敬仰可想而知。

營業時間：5:00–21:00

地址：南投縣草屯鎮敦和路74號

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南投草屯敦和宮主祀「武財神」玄壇元帥趙天君。圖／讀者提供

5、南投財神廟：竹山紫南宮

紫南宮可說是全台灣最旺的求財廟宇，每年過年都有不少上班族或生意人遠道而來求發財金、點光明燈，甚至將廟內的招財祈福金雞請回家供奉，或是放在店面、公司來生財。紫南宮也會在每年元旦新年期間發送招財錢母給信眾，且每年生肖、造型皆不同，想求得好運記得來一趟收集好運氣。

紫南宮求發金如何求？得先祭拜土地公、土地婆後，再到裡頭擲筊說明來意借發財金，擲到聖茭才能求金，若沒有就只能下次前往。曾有信眾只借了600元發財金卻來還願還了290萬元，都讓不少人稱呼十分靈驗，而求來的發財金記得當作「錢母」錢滾錢，別隨意花掉了！

營業時間：7:00–21:00

地址：南投縣竹山鎮大公街40號

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南投竹山紫南宮香火鼎盛。圖／本報資料照

6、南投財神廟：埔里寶湖宮天地堂地母廟

根據Google 2022年地圖熱搜，埔里的寶湖宮天地堂地母廟成為台灣人春節第六想去廟宇，即使海拔550公尺的天地堂地母廟得走一段路才能抵達參拜處，但由於爬上最高處能遠眺美麗的埔里市區連同廟宇的青瓦藍磚盡收眼底，彷彿台版的青瓦台。

寶湖宮天地堂地母廟主神為地母尊佛，主殿還有瑤池金母、天上聖母等神明，想祈求財運、平安的人都可以前來參拜，有種說法認為地母娘娘專門保佑財運亨通，因為「有土斯有財」，而萬物都從大地而產出，另外《地母真經》中也提到若要祈求財運亨通，必須孝順父母才能得到庇佑。另外，地母廟裡也提供補庫金、蓮花燈等儀式，讓前往參拜的信眾都能夠添好運。

營業時間：6:00–21:00

地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號

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埔里鎮寶湖宮天地堂地母廟背靠金鶯山將朝「道教城」方向發展宗教觀光。聯合報系資料照片／記者紀文禮攝影

7、南投財神廟：南投名間韓信爺財神宮

韓信爺財神宮是南投名間鄉鄉鎮之間赫赫有名的財神廟，雖然他的規模沒有一般的財神廟這麼大，但前來的香客總是絡繹不絕。韓信爺財神宮成廟的時間大概只有 10 年左右，所以算是蠻新的一間財神廟。

營業時間：7:00–19:00

地址：南投縣名間鄉彰南路148號

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8、雲林財神廟：北港武德宮

北港武德宮每年香火鼎盛，受到不少南部信眾青睞。廟內招牌「五路財神財寶箱」，只要擲得聖筊、獲得財神允許後就能帶回家擺放，放置想增值的東西就能添財運、補財庫。而每年大年初一，廟方也會將武財公加持過的「錢母」連同紅包袋一起發送給前往祭拜的香客，可帶來一年好運。

營業時間：6:00-22:00

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

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