財神爺看得懂？她見別人家門前1春聯「急喊翻譯」 內行秒懂笑翻：發拉發拉

農曆春節即將到來，不少人會先準備好春聯，並等到除夕再貼上。不過近日卻有網友分享一張「樂譜春聯」，本該寫著中文字的春聯，竟畫著爬滿音符的五線譜，讓人「有看沒有懂」。貼文曝光後，內行人紛紛替原PO解惑，也有人笑指，「看來這是個財迷的音樂人」、「財神沒想到進門前還得解題」。

一位網友在小紅書上發文，表示自己意外發現別人家門口的創意春聯，雖然很有特色，但乍一看卻「有看沒有懂」，原PO並貼上該春聯的照片，只見圖中本該寫著中文字的春聯，竟畫著爬滿音符的五線譜，好奇的原PO急忙喊話網友「哪位音樂系的朋友翻譯一下？」

貼文曝光後，馬上有人替原PO解答，原來春聯上的「小蝌蚪」別有一番含意，右邊的上聯為「都發都發都都發」，下聯則是「發啦發啦發發啦」，最上方的橫批是「發啦都發」，中間的單字春聯斗方則為「發」的意思。

見此，終於讀懂的網友紛紛直呼，「想發財想瘋了的意思」、「世界已經進化成這樣了嗎」、「我覺得橫批的意思應該是步步高升」、「玩諧音梗呢」、「如果我有鄰居貼這個，真的會忍不住多看幾次的，太有趣了」、「音樂素養低一點就看不懂的春聯，客人可能會很有壓力」。

貼文更釣出許多懂樂理的內行人解釋，「中間一個竟然還用了強音」、「中間的福：fa，fff力度極強，看來這是個財迷的音樂人」、「上聯：1414114，下聯：4646446，橫批：4614，中：4，感覺寓意可好可壞，關鍵取決於你念唱名還是數字」。

也有人笑指，不知道前來送財的財神爺能不能通過這場「音樂考試」，「財神：看不懂」、「財神沒想到進門前還得解題」、「不懂樂理的看不懂，也不知道財神學過沒」、「財神：下一家」、「管錢的神看不懂…看得懂的神都不管錢」、「財神：沒點文化現在連財神都幹不了了，我只是來送福的，為什麼要考我…」。