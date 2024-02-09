吃甜甜 過好年！網議年貨大街TOP10必買零食出爐



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年零食」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP10年貨大街必買零食。

每逢農曆新年，家家戶戶大多都會置辦年貨、採購零食，以招待來訪拜年的親朋好友。不過，面對年貨大街上琳瑯滿目的商品，究竟該如何挑選出令人滿意的零食呢？我們本次就針對過年零食進行觀測，一起來揭曉網友心中的高人氣過年零食吧！

嗑「堅果和瓜子」兼具美味與吉祥寓意 香甜「年糕」蒸煎烤炸都好吃

▲網友熱議TOP10年貨大街必買零食 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「過年零食」的相關話題討論，可以發現過年期間，許多家庭都喜歡在茶餘飯後，圍坐在電視前嗑「瓜子和堅果」。其中，開心果因為外觀討喜、口感涮嘴而受到眾多網友青睞，表示「吃開心果就可以開心過好年」、「圍爐完邊吃開心果邊打牌是標配」等。

而瓜子吃起來鹹香酥脆，無論是南瓜子、葵瓜子、西瓜子都各有擁護者，即有網友分享「老人家都會說：呷瓜子，好過日子」、「過年就是要和家人窩在電視前，泡茶、聊天、嗑瓜子」，認為堅果和瓜子不僅美味，更結合了美好的涵義，是過年不可或缺的必備點心。

此外，「年糕」同樣也因為吉祥的寓意，成為過年的人氣零食。有網友就提及「年糕象徵著年年高，代表來年日子會越來越好」，引起留言區討論「年糕是黏性的，吃完家人的感情會更融洽」、「以前吃年糕是意味著五穀豐登的意思」等，指出吃年糕的習俗源遠流長，可以為新的一年帶來祝福。

也有網友非常喜愛年糕的口感與味道，表示「年糕口感軟Q香甜，是過年不可錯過的美味佳餚」，吸引熱心民眾分享「把年糕切片再裹上蛋液和麵粉，拿去煎會非常的香」、「年糕放進電鍋蒸會甜甜軟軟的，用餛飩皮包起來炸更是人間美味」、「推薦大家試試酥皮烤年糕」，標榜年糕為春節增添了美味的層次。

而蓬鬆爽脆的「蛋捲」通常會以禮盒包裝，精緻高雅的外觀相當適合送禮，使其成為過年期間的熱門零食。有網友就推薦「蛋捲好看好吃又不貴，是過年送禮自用的好選擇」，引來許多網友共鳴「伴手禮送蛋捲超有質感，家裡大人、小孩也都愛吃」、「過年沒有蛋捲真的不行，最喜歡裡面包肉鬆餡的」等。

不過，蛋捲香酥、充滿層次的特性，會導致大家在食用蛋捲的過程容易掉落碎屑，該現象就引起網友廣泛討論，如「我都朝天吃，讓屑屑無處可躲」、「我喜歡用盒子接著吃，最後再把屑屑倒進嘴巴裡」、「我會拿蛋捲當吸管，把屑屑吸起來」等，這些有趣的互動讓蛋捲容易掉碎屑的問題，意外成為引人注目的趣味亮點。

你也有過年必買的零食嗎？如果在置辦年貨時，還沒想好要買哪些餅乾、糖果的話，不妨參考看看網友熱議的年貨大街必買零食，採購自己最喜愛的點心，用美味的零食點綴充滿希望與祝福的春節！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年零食」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/23，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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