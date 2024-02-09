除夕十大禁忌！不拿剪刀、別太早睡、別說「這話」未來衰一年

2月9日就是除夕了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享迎接除夕，有10大禁忌，快來看看當心不小心觸犯，好運轉惡運。

除夕指的是去除舊歲的夜晚。除，去除之意；夕，指夜晚。除夕則是農曆正月初一的前一晚，也是農曆年歲末的最後一天夜晚，而農曆十二月多為大月，有三十天，所以又稱為大年三十、年三十、年三十晚、年三十夜，大部份稱之為大年夜、除夕夜、除夕、除夜，也稱為「歲除」，是指舊歲至此而去除，另換新歲，後來大部份統稱「除夕」。

除夕十大禁忌 1. 忌打碎物品：這代表會破運、破財 2. 忌拿剪刀：這代表會把財運剪掉 3. 忌倒污水、倒垃圾：因為古時候可能不像現在垃圾有集中處哩，可能是隨意丟棄，所以據說亂倒垃圾和汙水，會噴濺到路過的神，明而使人倒楣。 4. 忌說髒話：這代表脾氣不好，會倒楣一整年 5. 忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運 6. 忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。 7. 除夕圍爐，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。 8. 圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。 9. 需要在入夜前洗澡，衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。 10. 忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月

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