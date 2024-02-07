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2月8日「小年夜」返鄉禁忌多！當天別吃肉、別吵架、別穿這顏色

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為北京民眾貼春聯。 中新社
圖為北京民眾貼春聯。 中新社

馬上就要過年了，除夕前一天2月8日(周四)俗稱小年夜，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享小年夜的習俗與禁忌。

小年夜又稱「灶王節」，古人一般都會在這天祭灶，很多遊子都會在這一天提早回家團圓吃小年夜飯，另外小年夜俗稱「二九暝」，因此有信仰的人都會趕在拜天公前大掃除與完成貼春聯，古人忙完一天之後會小團圓，故稱小年夜。

因此小年夜的「小」字並非真正吃年夜飯的時間，小有預備吃除夕年夜飯的日子。

《習俗篇》

1.小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

2.供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，還有招來福氣的意味的，如發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆。代表甜甜蜜蜜、延年益壽。

3.在拜天公之前要完成貼春聯，大掃除，好迎接新年。

《禁忌篇》

1.不可以殺生吃肉：

小年夜要讓萬物萬靈休息，因此團圓飯僅量不要吃肉。

2.拜天公不可拜葷食：

小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈休息，才能一整年都如意不犯小人。

3.不宜吵鬧：

小年夜小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。

4.不要搗蒜：

家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。

5.不要穿太黑：

小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，僅量不要有不吉利的文字在上面。如果要吃肉或殺生，可以捐錢或社區服務，即可破運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小年夜 拜拜 春節 農曆過年 龍年

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