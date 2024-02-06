大年初一博好彩頭 考生房間放置「這物品」有望提升考運

大年初一是整年的第一天，命理師柯柏成提到，若想博得好彩頭，可以把握農曆初一的好日子，透過吃齋、和合貴人等方法讓自己獲得旺運，除此之外，若家中有考生，可以在考生房間的西北方放置開光過的文昌塔，讓自己整年考運提升。

柯伯成在臉書發文提到，大年初一是新的一年的第一天，因此如何博得好運相當重要，尤其考生也可以利用這一天來替自己提升考運。

吃齋

農曆新年期間，大部分的人多是大魚大肉，但柯伯成表示，初一當天的第一頓飯相當重要，應該以吃齋飯素食為主，因「吃齋」音同「吃災」，若把災禍吃光，整年就能相當順利，除此之外，辰時(7-9時)還得到寺廟拜拜，素食素口代表了對佛祖菩薩的敬意。

和合貴人

若想夫妻、情侶百年好合，或未婚、單身男女想贏來好姻緣，可在大年初一這天，可以選擇一個時辰，將單數朵香水百合插入透明花瓶，置於住家東方的乾淨位置。

布文昌陣

若家中有人於龍年參加升學、公職等各類資格考試，可於初一將開光過的文昌塔放置於考生房間的西北方，能幫助提升考試旺運一整年。

補財庫

若想提升財運，可以將龍銀在辰時(7-9時)於寺廟繞香爐，回家後於任一時辰放置家中東北方的乾淨處。

除病魔

如果家人長期生病尚未痊癒，在大年初一的任一時段，可在家中東南方放置一顆約當事人一個拳頭大小的黑曜石，在放置前，需先泡鹽水置至少15分鐘。

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