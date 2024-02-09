想買年貨來這裡！網友熱議全台5大年貨大街一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「年貨大街」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的年貨大街排行。

說到農曆新年，絕不能少的就是應景的零食茶點，想一次購足過年必備的乾貨卻不知道該去哪裡買嗎？那就千萬不能錯過我們的整理，一起來看看網友們熱議的全台年貨大街排行吧！

「台北迪化街」新增接駁專車引熱議 「台中天津商圈」攤位多元性成社群焦點

▲ 全台五大年貨大街 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

最受到網友熱議的年貨大街，自然是以辦年貨聞名的「台北迪化街」，觀察到網友們對於台北市政府於今年首度加開的接駁專車有著不少正面評價，認為此舉可以有效緩解交通壅塞的狀況，增加前往採買年貨意願。

不過，也有網友發文提到迪化街「袋裝糖果秤重價格昂貴」，引起社群熱議如「計價單位真的要看清楚」、「建議先問清楚算法」等等，紛紛提出自己的看法，也提醒民眾適量購買、別苦了荷包，才能盡情的享受年貨大街的熱鬧氣氛。

而位於中部的「台中天津商圈」也是每逢年節時，不少網友們選擇購買年貨的地點之一，許多民眾便在社群中分享自己逛街的經驗「有看到過百家姓紅包，感覺非常適合拿來包紅包送給長輩」、「我買爆，花了一千多買很多收納用品跟新衣服」，表示天津商圈內攤商的多元性非常適合全家大小一同前往。

另外，有不少民眾請益「高雄哪裡可以買年貨零嘴」，其中「高雄三鳳中街」獲得不少討論，網友們除了推薦過年常見的零食、糖果外，也有人分享自己購買乾貨的相關經驗，表示「去買過三鳳中街的，香菇很便宜味道非常香」。

而「新北年貨大街」、「台北南門市場」則是分別因疫情與市場改建等因素，在今年重新登場與開放，同樣吸引不少網友的關注與討論，成為台灣北部民眾想購買年貨時的另一選擇。

目前已經有不少年貨大街正熱熱鬧鬧的展開，不妨在假日或是過年期間找個時間，與親朋好友一起前往，買一點小零嘴或是糖果，享受喜慶的過年氛圍吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年貨大街」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/30，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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