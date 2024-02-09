過年過節心好累？網曝內心6大困擾：長輩問候僅排第三



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年困擾」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大過年困擾。

過年是象徵喜慶與團圓的佳節，親友們會聚在一起共享天倫之樂。然而，在這個歡樂的節慶中，其實有許多前置工作需要提前準備，也可能有部分讓人困擾的情況發生，究竟春節最令網友煩惱的是哪些事情呢？

歲末「大掃除」工作量難負荷 籌備「年夜飯」腰痠背痛好疲憊

▲ 網友熱議6大過年困擾 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「過年困擾」相關話題的討論，可以發現「歲末大掃除」讓最多網友感到頭疼。在難得的春節假期中，家庭成員們除了享受溫馨的團聚時光外，還得面對家中「除舊佈新」的大整理，從仔細收拾各個角落到清理塵封已久的物品，每個步驟都需要投注大量的時間和精力，才能將居家環境整理得井井有條，因此許多人對於大掃除總是抱著抗拒的心態。有網友就表示「我媽大掃除就是要把傢俱都搬出去沖水，把地板清空後拿大刷子洗地」，直言「過年前這一波操作讓我心好累」，引起廣泛共鳴「過年心累+1，什麼奇葩角落都要清理，過年不能好好的休息放假嗎」、「我媽都叫我在地上跪著用手擦地，為什麼要把自己弄這麼累」，指出儘管大掃除能為新年帶來新氣象，但仍可以溝通調整清掃的程度，以免大家在過年前就感到疲憊不堪。

此外，「籌備年夜飯」也讓許多網友十分煩惱。除夕的重頭戲就是圍爐吃年夜飯，其中年菜的準備就成了一項艱鉅的任務，從設計菜單、選購食材到烹煮調味，每個流程都需要精心規劃，才能端出一道道香氣撲鼻的美味佳餚。不少網友都提到「煮年夜飯往往要花上一整天的時間，甚至前幾天就要開始備料」、「每次煮完年夜飯都腰痠背痛，最後也沒什麼胃口吃飯」等，點出籌備年夜飯的過程相當繁瑣，如果缺乏合理的分工，就會讓掌勺的人感到相當疲憊。對此，也有網友提出解方「可以考慮購買一些現成或半成品的食材，會省很多時間和功夫」、「如果其他人不願意幫忙分工，不如大家一起去外面餐廳吃」，認為年菜並非一定要親力親為，可以嘗試更輕鬆的方式來享受春節的美食饗宴。

而「長輩的問候攻勢」同樣也令眾多網友避之唯恐不及。在全家團圓時，親戚長輩們經常會展開熱烈的問候，有時不免讓人感到負擔與壓力，一名網友就表示「過年放假雖然很開心，但想到會被長輩進行靈魂拷問還是覺得好可怕」，同時也舉例像是「有沒有男/女朋友」、「什麼時候結婚」、「工作薪水多少」這些經典問題最容易讓人招架不住；對此其他網友也紛紛提出應對的妙招，例如「可以去讚美長輩，轉移他們的注意力」、「用超專業的術語回答，讓長輩也聽不懂」等，建議在事前做好心理準備，以輕鬆的態度迎接這些問候，讓這段互動更加和諧。

你還在過年期間碰過哪些令人煩惱的事情呢？春節雖然是喜慶的時刻，但面對一系列的困擾難免會感到些微壓力，若能試著在歡笑中找到解決方法，且家人間彼此幫助、互相鼓勵，避免把責任丟在一個人的身上，相信就能讓這個重要的節慶更加愉快和輕鬆！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年困擾」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/21，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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