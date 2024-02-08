年節送禮送到心坎裡！網推8大伴手禮心意滿滿又體面



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年節伴手禮盒」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的年節伴手禮盒排行。

農曆新年來臨，充滿心意的伴手禮盒成為許久不見的親友間表達彼此祝福的獨特方式。然而，在琳瑯滿目的伴手禮選擇中，如何挑選既合時宜又不失禮的禮盒，成為許多民眾在過年前的煩惱。因此我們本次針對「年節伴手禮盒」進行觀測，一起來看看網友都推薦什麼樣的禮盒吧！

「餅乾糖果」老少咸宜成拜年最佳選 「水果」不易踩雷但需注意保存期限

▲ 網友熱議TOP8年節伴手禮 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「年節伴手禮盒」相關話題的討論，可以發現「餅乾糖果禮盒」受到眾多網友的喜愛。

有網友詢問大家「過年最喜歡收到什麼禮盒」，引來不少回覆如「有餡料的（蛋捲）吃起來很過癮」、「巧克力泡芙或是巧克力的都可以」、「海苔我的最愛」等，紛紛推薦自己喜愛的零食，認為這類禮盒老少咸宜、「大人小孩都喜歡」，非常適合作為飯後點心邊聊天邊享用，同時也有著較長的保存期限，不必擔心吃不完；送禮自用兩相宜的特點，讓其成為許多民眾在訂購年節禮盒時的不二選擇。

而「水果禮盒」也受到一票民眾青睞，有些水果品項不只健康，還有著吉祥話的諧音，因此十分適合作為拜年時的伴手禮。在請益年節送禮的貼文底下能看見網友回覆「水果絕對不踩雷啦！」、「我覺得水果禮盒不錯，還可以大家一起吃！」。

也有人分享經驗，「過年我通常都送高級一點的水果，例如櫻桃2公斤之類的，也可以叫水果店配」，表示高質感、可客製的豪華水果禮盒誠意十足又體面。

不過也有民眾提醒「水果禮盒要檢查一下！ 我之前就是沒注意，結果橘子下面有發霉的！超級尷尬的」，指出像水果這類保存期限較短的禮品，在送出之前需多加留意是否有過期的問題。

另外，還有不少網友點名「飲料茶葉禮盒」，認為對於常喝「咖啡」、「茶飲」的人而言，若收到自己喜愛的飲品沖泡包必定會成為新年的小確幸之一，如紅茶、綠茶、烏龍茶葉等都是常見的選擇。

也有網友打趣說道，過年最希望收到的就是「茶葉禮盒，裡面贈品千元兩綑」、「茶葉罐，裡面有隔層的辣種」，表示這類禮盒除了是實用與質感兼具的伴手禮外，也可放入點「小驚喜」增添過年的歡樂氣氛。

看了這麼多網友的意見後，你是否也已經選定今年的拜年禮物了呢？不妨馬上動動手指下訂單，將承載著滿滿心意和祝福的禮盒送給最親愛的親友們，讓新的一年充滿幸福與歡笑吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年節伴手禮盒」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/17，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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