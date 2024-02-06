過年開運祕法…紅包壓枕下、初一照鏡子、「這件事」千萬別做會窮整年

2024是甲辰龍年，代表回到了六十甲子的頭，也是重新開啟財庫的象徵。想要有新年新運新氣象，命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆過年這樣做，龍華富貴一整年！」做好布局，會讓2024好運財運富貴都加倍。

開運祕法／初一初二要早起

俗話說「初一早、初二早、初三睡到飽、初四頓頓飽、初五隔開」，開運第一件事，就是大年初一、初二不要睡過頭，別睡過中午。除夕守歲是為了長輩添福添壽，也為自己積蓄能量，除夕當天可以晚點睡，但記得大年初一一定要早起。除夕守歲是為了長輩添福添壽，也為自己積蓄能量，要晚點睡，但記得大年初一一定要早起。

開運祕法／不吵架、不討債

過年期間生氣吵架，代表在新的一年人氣、財氣散光，就算過年期間遇到不開心的事情，也要忍耐，修身養性。過年期間不要討債，不要為了錢吵架，這樣會影響一整年的財運，未來阻礙更多。

開運祕法／穿新衣換新運

過年期間建議要換穿新衣服，穿新衣換新運，外衣、內衣、帽子、襪子都可以，總之身上要有新的東西。要知道，過年穿紅色最旺運，運勢紅紅火火。2024進入九運，紅色也是喜用色，建議過年期間多穿紅色衣服，戴紅色飾品或紅繩，2024催旺好的開始。

開運祕法／拿紅包放枕頭下

紅包是吉祥喜氣的象徵，過年期間包紅包要保持歡喜心，不要不甘願，說不好聽的話，會有不好的磁場迴向；收紅包也要歡喜心，不要在意錢的多寡。如果長大了沒有人包給你，就自己包給自己，可以包「五色鈔」。

老師建議收到紅包放在枕頭下或床墊下，代表接收錢的能量磁場、睡在錢堆上。紅包建議從除夕壓到元宵節，或是壓一整年，之後可以把紅包存進銀行或布施，讓善的循環生生不息。

領紅包示意圖。本報資料照

開運祕法／初一照鏡子看運勢

大年初一起床先照鏡子，容光煥發代表整年好運連連，如果印堂長痘痘，代表今年煩惱多，鼻子長痘痘或鼻毛露出來，則代表錢財方面要謹慎。因為夫妻宮剛好是今年流年的宮位，可提點整年運勢。如果夫妻宮長痘痘，代表今年會犯小人，不要跟人合夥做生意，或是做重大決定容易諸事不順。如果夫妻宮長痘痘，不妨大年初一捐錢布施改運。

開運祕法／年初一東北方走春

要迎財神接好運，初一早上7點到11點(「辰時」到「巳時」)出門走春，因為北方是2024轉九運最大財方位，大年初一又落在東北，所以建議出門就往東北走或是北方走。一早先不要講話，走出家裡大門往東北走七步，面對東北方，讓偏北的太陽從眉心照進去，接收陽光能量。然後就可以許願，願望越具體越好，初一許願最靈驗。

萬一走出去路上遇到鄰居，不得不講話，第一句話先講「恭喜發財」即可。如果早上無法出門走春，7點到11點可以在住家東北方點檀香，也可以帶旺家裡能量。

開運祕法／接灶神、迎財神、點燈

初四接神日，要接灶神、家神，大年初四家裡廚房米缸不可以空，廚房角落也可以擺水果餅乾，供奉灶神，代表2024衣食無缺、食錄豐收。「送神早，接神晚」，建議下午申時過後接神，年初五則要迎財神。建議農曆春節期間可以點燈，開智慧、財路、前途光明。

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