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大年初一至初五 慈惠宮民藝大街擲筊送金元寶
新北板橋慈惠宮過年期間辦「龍年民藝大街嘉年華」，初一到初五有精采表演，擲筊送金元寶是重頭戲。到慈惠宮參拜過後，別錯過板橋公所在府中廣場的「板橋過好年 歡喜慶元宵」，規畫有台日友好燈區，適合年節走春。另，三重信仰中心先嗇宮燈會也很有可看性，廟方明晚舉行點燈儀式。
慈惠宮主委賴春穆說，新春到廟裡參拜、點燈，能祈求新年平安順遂，大年初一至初五府中路封街舉辦「民藝大街」，有70餘攤特色小吃、遊戲與新春節目，民視演員群將到場和粉絲互動，參與擲筊有機會獲得媽祖金元寶，並抽按摩椅、運動飛輪、跑步機、腳部按摩機、吸塵器等。新春活動期間到板橋慈惠宫鑽媽祖轎腳即送發財金，一天2場次、每場次限量1500個名額。
前往慈惠宮可順遊府中廣場賞燈，一踏出捷運府中站就能感受濃濃年味，板橋區長陳奇正說，春節期間不用出國就能體驗日式風情，好看也好拍。
三重先嗇宮也洋溢年味，應景的燈會活動熱鬧滾滾，廟方2月7日晚間6時許在舉行點燈儀式，邀信徒共襄盛舉。
先嗇宮董事長李乾龍說，2024年適逢先嗇宮270周年慶，除夕夜11時至12時，舉行賀新春開廟門，正月10日到15日辦「新春祈安禮斗法會」，邀請信徒參與。
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