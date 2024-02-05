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過年必備非它莫屬！他在全聯買來自己做 眾人讚：新年一路發

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯店鋪外觀。圖／聯合報系資料照片
全聯店鋪外觀。圖／聯合報系資料照片

過年必備非這點心莫屬！就有網友在全聯發現一款黑糖發糕粉，照著背面食譜跟著做，結果完美得令人出乎意料。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，近日過年期間要拜拜，因此在全聯買了劉師傅黑糖發糕粉，照著背面食譜自己跟著做，驚覺非常成功，並讚嘆「來年一定龍發啦」！

劉師傅黑糖發糕粉。圖擷取自全聯福利中心官網
劉師傅黑糖發糕粉。圖擷取自全聯福利中心官網

貼文一出，掀起網友們的熱烈討論，「劉師傅推推」、「帶小朋友一起做發糕，發得超漂亮的」、「我也有成功唷」、「劉師傅的發糕粉超好製作的、我也都用這個牌子喔」、「第一次做發得很漂亮很有成就感」、「新年發發發、一路發」。

有大部分網友提供發糕的做法，「用無糖燕麥奶，液體比例比建議的高一些，裝小茶杯、咖啡杯，發得也不錯」、「隨時蒸來吃，用鮮乳取代水、發糕很香很好吃」、「把水換成牛奶，很簡單」、「覺得黑糖味不夠重，下次要另外再加一些黑糖試試」。

許多人看到大家的分享也想買來試看看，「我也想買一包試試看做發糕」、「看大家都那麼有心做發糕，也想動手做看看了」、「剛剛才去買，希望可以成功」。

春節 農曆過年 龍年

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