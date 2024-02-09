龍年到！哪些生肖要當心 豬容易犯小人、蛇恐精神耗弱

2024為甲辰年，又是新的一年開始，許多人都懷抱著新希望，期待在龍年裡能大展鴻圖，突飛猛進，但在12生肖中，有幾個生肖特別需要注意，稍有不慎，就可能禍上身，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：馬

性情多變的馬寶寶，充滿動力，熱情如火，但又個性急躁，情緒不穩定，容易因一些事情而暴跳如雷，缺乏冷靜穩定的思路，在2024龍年裡，馬寶寶的個性可要多改一下，尤其是在駕駛交通工具上，要能夠心平氣和，看淡一切，不要因為他人的搶快，或是無理的超車，就想給對方好看，來一場極速賽車，龍年的馬寶寶易犯有血光意外災害，道路上應多忍讓，也建議可以請一張行車安全符，能常保行車安全。

第二名：豬

生性浪漫的豬寶寶，總是充滿陽光的天真浪漫，時不時的還會動了真情而掉眼淚，這麼可愛的豬寶寶特容易信賴他人，願意用真摯的心去與人交往，但在2024龍年裡，豬寶寶對於身旁的人，可要多一點戒心，不要隨便相信他人，因為今年容易犯小人，可能會在不知不覺中受到暗箭傷害，讓自己成為別人槍口下的犧牲品而不自知，建議豬寶寶要多留一點心，多注意周遭環境，也可以配戴白水晶，能讓小人遠離。

第一名：蛇

陰冷而又深沉的蛇寶寶，常常有許多不為人知的一面，在人前人後總會有極大的反差表現，靈敏的第六感，常讓蛇寶寶的腦子不停打轉，在現實與異世界中來回穿梭，2024龍年裡，蛇寶寶容易有精神耗弱的狀況，因為疑神疑鬼，讓你晚上想太多，白天沒精神，會影響到自身工作以及人際關係，若不加以改善，更有可能卡陰犯煞，陷入更嚴重的狀況，建議平時不要想太多，試著放鬆心情，也可以請一張安魂定魄符，穩定思緒。

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