要放春節連假了！醫曝「過年5大NG行為」踩雷恐毀了假期

上班族剩下三天工作日，就要開始放春節連假，不少人已經計畫要和親朋好友相聚，或是在家裡好好休息，泌尿科醫師陳鈺昕提醒，這期間，最好要避開「5大懶豬行為」，以免影響健康。

陳鈺昕在臉書粉專「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」臉書發文表示，春節連假要到了，大家都迫不及待要開始CHILL一下，但有五點要特別注意，一不小心就可能讓假期變成與廁所的大亂鬥。

1、久坐打麻將

久坐不動是雙面刃，除了會感到腰痠背痛，對泌尿系統也是一大考驗，最好是偶爾站起來、晃晃腿，補充水分與尿尿很重要。

2、躺在被窩不想尿尿

躺在被窩憋尿是真的禍害，被窩好舒服是真的，過年不是在參加「憋尿大賽」，別讓尿意變成威脅的幸福時光。

3、長途返鄉狂喝茶和咖啡

長途返鄉，大家都想保持清醒，狂喝茶或是咖啡，等於是在泌尿系統為自己設置時間炸彈，遇到塞車或是找不到休息站，恐讓尿道變成滑水道。

4、飲食大魚大肉

春節當然要好好大快朵頤，但是還是需要節制一下，短時間內身體很難處理掉大魚大肉，要是又沒有攝取足夠的飲水量，高油、高脂、高鹹，很容易引起結石困擾。

5、日夜顛倒

日夜顛倒可能會讓你成為健康的「逆時針」和「反向指標」，別忘了春節是要好好休息，犒勞一整年的辛勤，不要把自己弄得太累。