快訊

泰國羽賽奪冠！周天成自曝罹癌 手術隔天就飛出國比賽

「詐騙！」梅西香港賽未上場 滿場4萬球迷狂噓、比倒讚

陸年夜飯新寵竟是料理包 背後原因不只除夕不放假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要放春節連假了！醫曝「過年5大NG行為」踩雷恐毀了假期

聯合新聞網／ 綜合報導
過年期間不少人會打麻將，一打就是一天。 圖／canva
過年期間不少人會打麻將，一打就是一天。 圖／canva

上班族剩下三天工作日，就要開始放春節連假，不少人已經計畫要和親朋好友相聚，或是在家裡好好休息，泌尿科醫師陳鈺昕提醒，這期間，最好要避開「5大懶豬行為」，以免影響健康。

陳鈺昕在臉書粉專「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」臉書發文表示，春節連假要到了，大家都迫不及待要開始CHILL一下，但有五點要特別注意，一不小心就可能讓假期變成與廁所的大亂鬥。

1、久坐打麻將

久坐不動是雙面刃，除了會感到腰痠背痛，對泌尿系統也是一大考驗，最好是偶爾站起來、晃晃腿，補充水分與尿尿很重要。

2、躺在被窩不想尿尿

躺在被窩憋尿是真的禍害，被窩好舒服是真的，過年不是在參加「憋尿大賽」，別讓尿意變成威脅的幸福時光。

3、長途返鄉狂喝茶和咖啡

長途返鄉，大家都想保持清醒，狂喝茶或是咖啡，等於是在泌尿系統為自己設置時間炸彈，遇到塞車或是找不到休息站，恐讓尿道變成滑水道。

4、飲食大魚大肉

春節當然要好好大快朵頤，但是還是需要節制一下，短時間內身體很難處理掉大魚大肉，要是又沒有攝取足夠的飲水量，高油、高脂、高鹹，很容易引起結石困擾。

5、日夜顛倒

日夜顛倒可能會讓你成為健康的「逆時針」和「反向指標」，別忘了春節是要好好休息，犒勞一整年的辛勤，不要把自己弄得太累。

陳鈺昕最後也叮嚀，春節也要記得攝取足夠水分、不憋尿、飲食結構控制好，度過健康又快樂的春節。

春節 農曆過年 龍年

延伸閱讀

好運擋不住！春節前「3生肖」抽到上上籤 事業順遂、大展鴻圖

為何初一不吃稀飯、過年不罵人？資深道長談春節習俗

年菜吃什麼？網推這10大年節佳餚美味又開運！

要過年了！2024貼春聯最佳時間 注意7大民俗地雷別踩

相關新聞

小心！做錯窮鬼纏身 龍年開工吉日迎財神需留意那些禁忌習俗？

開工開市是農曆年後極為重要的儀式，經營生意的店家、公司行號都會在農曆年後挑選好日，舉行拜拜迎財神，祈求新的一年能夠鴻圖大展、財源廣進、萬事皆順！

要過年了！2024貼春聯最佳時間 注意7大民俗地雷別踩

農曆新年將至，不少民眾都在本周開始大掃除，替住家貼上新的春聯，命理師楊登嵙說，中國宋代時，民眾會在桃木板上寫對聯，一則不...

要放春節連假了！醫曝「過年5大NG行為」踩雷恐毀了假期

上班族剩下三天工作日，就要開始放春節連假，不少人已經計畫要和親朋好友相聚，或是在家裡好好休息，泌尿科醫師陳鈺昕提醒，這期間，最好要避開「5大懶豬行為」，以免影響健康。

新年走春不怕雨神同行！全家旅遊室內好去處 網推10大必訪清單

連假期間不想整天窩在家當沙發馬鈴薯，想帶全家大小一起出門走春、感受新年新氣象，順便凝聚親朋好友間的感情嗎？年節期間，各個熱門觀光景點總是人山人海...

宅配年菜、自煮還是外食？快來看網友圍爐都怎麼吃！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「圍爐吃法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的圍爐吃法排行。

年菜吃什麼？網推這10大年節佳餚美味又開運！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年菜」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的年菜料理排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。