泗林綠色隧道 滿滿芬多精

新年伊始，萬象更新，冬天的屏東平原涼意舒爽，暖陽高照，春節假期走看潮州美景正當時。潮州鎮公所特別推薦您闔家蒞臨「泗林綠色隧道」又稱「泗林健走步道」來場健康步行旅程。

健走達人、希望基金會執行長黃純湘及物理治療師簡文仁表示，位於潮州鎮泗林里的泗林健走步道，有一段約1.2公里的小葉欖仁綠色隧道，道路兩側種植近500棵的小葉欖仁，走進泗林綠意盎然的綠色隧道，不僅可感受周邊的田園風光，享受戶外芬多精，還會有滿滿的幸福感。

潮州鎮公所表示，「泗林綠色隧道」是屏東縣最具人氣的景點之一，長達1.2公里的路段間種植近500棵小葉欖仁，濃密枝葉生長成綠隧美景，阻隔南台灣的驕陽，不但有在地民眾在林蔭下健走散步，也帶來一群群慕名而來的遊客，成為屏鵝公路上的特色景點。

泗林綠色隧道東南側有「林後四林平地森林園區」，占地1005公頃，種植樹木面積達800公頃，樹種包括台灣欒樹、桃花心木、楝樹、光臘樹等。潮州鎮公所指出，近年為推廣綠色環保遊程，打通了泗林綠色隧道末端，闢建二處景點間的聯絡道，遊客可沿著綠色隧道一路步行或騎乘鐵馬到達平地森林園區，欣賞美麗的樹林風景，享受芬多精的濃郁氛圍，聆聽森林裡蟲鳴鳥叫聲演奏的大自然交響樂。

鄰近順遊景點，還有百年古蹟「朝林宮」，潮州鎮公所說，位於泗林明倫路2號的朝林宮，供奉三太子李哪吒，具有傳統閩南式建築特色，是地方信仰的「庄頭廟」（泗林、四春、崙東三村落），在2006年由屏東縣政府通過為第一個縣定古蹟。

泗林綠色隧道 ●地址：屏東縣潮州鎮泗林里潮州路台一線 林後四林平地森林園區 ●地址：屏東縣四春里潮州鎮潮義路221-1號