歲首日招好運！初一必做「這件事」 一整年財富有餘吃不空
農曆春節是華人最重要的傳統節日，大年初一是農曆正月的頭一天，為求新的一年有好的開始，初一該注意的事項也特別多。《聯合新聞網》整理報導初一該如何催旺整年運勢、避免踩雷，祝大家好運一整年！
禁忌宜避勿踩雷
•不睡懶覺、不催人起床
俗諺「大年初一五更起」，初一早起象徵朝氣蓬勃、辭舊迎新，代表新的一年有好開始，這天以早為貴，不可以睡懶覺，免得把好運睡光。
正月初一千萬不要連名帶姓的催促他人起床 ，這樣會讓對方一整年都要被人催促做事。
•不殺雞、不煮新飯
古時有「歲後八日」的說法，正月初一是雞日，初二是犬日，初三是豬日，初四是羊日，初五為牛日，初六為馬日，初七為人日，初八為谷日，所以有「正月初一不殺雞」或「正初初一忌殺生」的說法。
大年初一不能煮新飯，要吃除夕留下的過年飯，意寓去年的東西吃不完，到今年還有剩，所以年夜飯建議可以多煮一點。
•不吃粥喝湯、早餐不吃葷
俗語說「初一早吃齋，巧贏吃一年菜」，當天早上也是「萬神聖會」，為表達對神明的敬意，習俗中正月初一早餐必須吃素，而且不能吃粥、喝湯，因為在古時粥湯象徵貧窮。為避免貧窮一整年，平日早餐喜愛吃稀飯的人，建議這天能換吃其他食物。
•不動剪刀、不做針線活
俗話「初一動了刀和剪，口舌是非全難免」，初一使用剪刀和刀具，這一年會帶來許多不必要的紛爭；又說「初一動了針與線，挑了龍筋長針眼」，象徵心眼和針線一樣細，心眼小成不了大事。
另有一說，在新年的第一天就開始動針線縫縫補補，意味著一整年都要穿「破衣服」，意寓勞碌、貧窮、生活不富裕。
•不洗頭洗澡、不洗衣服
老人家認為正月初一是歲首日，是「好運當頭」的日子，所以初一不能洗頭、洗澡，會把好運洗掉。
傳說初一、初二是水神的生日，所以過年不要洗衣服，等到初三再洗，以表示對水神的尊重。
•不掃地倒垃圾、不向外潑水
大年初一不能拿掃把掃地，避免碰觸「掃把星」，容易把霉運帶回家。也切記初一不要打掃家裡、倒垃圾，會把家裡的財氣一掃而空，把財運倒光光。如果非得掃地的話，必須由外面向家裡面掃。
另外，常聽人說「遇水則發」，水是財富的象徵，大年初一就往外潑水，如同把財氣往外面潑、流失財運。
•不打碎物品、不曬棉被
打碎物品意謂著「破運」、「破財」，若不慎打破器物，可用紅紙包起碎片，口中默念「歲歲平安」等吉祥話，等過了初三再扔掉。
大年初一也不要曬棉被，古人認為初一曬棉被會帶來瘟神，很晦氣。
•不說粗話、不可吵架
大年初一不可說晦氣之語、粗話，尤其忌說「死、鬼、衰、慘、窮…」等不吉利的字彙，「完了、死了、賠了、沒錢了…」等語更不能說。
初一也不可以與人吵架，新年第一天攸關一整年的氣運，吵架、動怒是非常不吉利的，恐導致一整年都不順，宜避之。
•不吃藥、不要睡午覺
初一吃藥象徵新箊一年要經常吃藥，兆頭不佳。但仍建議慢性病患者仍須照醫囑服藥，身體健康才是最重要的。
據傳「大年初一睡午覺會懶一整年」，主要是勸人不要懶散，而且初一這天會有親友上門拜年，如果睡午覺的話會招待不周，很失禮。
•不債務往來、不讓人掏口袋
過年期間討債是很不吉祥的事情，不論是被討債的人或是跟人討債的人，接下來的一整年都會為金錢苦惱，所以忌諱年節討債。
過年不討債，當然也不要借人錢，俗話說「初一借了別人錢，一年四季靠外援」；當天借錢給別人，自己的財產將會「外流一整年」。
另外，過年期間千萬別讓人從自己口袋掏東西，這表示接下來的一整年財產都會被人掏光，對增填財運尤其忌諱。
迎新開運添吉利
•早起放鞭炮
古時傳說大年初一放鞭炮驅趕年獸，現今則演變為祈求平安。
•拜拜
大年初一除了祭拜家中神明、祖先，還要到廟「行香」，據說可以得到神明的特別關照，燒頭炷春祈願者，在新的一年裡運勢特別旺。
•走春
大年初一第一次出門是「出行」，也稱為「走春」，亦即「走喜神方」。在大年初一這天，擇良辰吉時、吉利方位出門走走，祈求新的一年事事順利、大吉大利，而「春」諧音同台語的「剩」，象徵財富與食祿都能有餘、吃不空。
•拜年
拜年又稱為「賀歲」、「賀正」，無論是出門訪友或是藉由電話、簡訊拜年，在初一這天一定要和親友互道新禧、說吉祥話，讓彼此都能好運旺旺來。
•穿新衣
過新年穿新衣，象徵新年新氣象、萬象更新，祈求新的一年有好的開始。
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