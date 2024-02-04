新年走春不怕雨神同行！全家旅遊室內好去處 網推10大必訪清單

必訪清單一次收藏！

連假期間不想整天窩在家當沙發馬鈴薯，想帶全家大小一起出門走春、感受新年新氣象，順便凝聚親朋好友間的感情嗎？年節期間，各個熱門觀光景點總是人山人海，有些還得舟車勞頓花上大把交通時間才能抵達，若是再遇上天公不作美，原本出遊的好心情真的會一秒被消磨殆盡。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點近一年備受網友討論的「10大室內旅遊去處」，從富含教育意義的博物館、文藝氣息的美術館，到適合朋友們揪團一起玩的運動休閒場館通通都有，既能打發時間玩得盡興，也不怕天氣驟變忽然下雨破壞心情。還沒想好過年放假去哪玩的你，一定要收藏！

image source：FB／Xpark

No.1 博物館

故宮博物院、科博館、海生館、天文館......，台灣博物館數量眾多，根據中華民國博物館學會統計，光是公立博物館就有261間、私立博物館也多達225間。每個場館都富有鮮明特色及不同的教育意義，種類包羅萬象，從歷史人文、現代科技到自然生態通通有，無論大人小孩都能從中獲得滿滿收穫。



春節@=期間，想和全家人一起來趟兼具學識價值及樂趣的輕旅行嗎？那就馬上起身到各式各樣的博物館走一趟，為大腦補充養分。出發前要記得先至各博物館官網查詢開館、休館資訊，才不會撲空喔！

image source：FB／國立故宮博物院 National Palace Museum

No.2 運動休閒場館

過年期間不要再窩在沙發上當馬鈴薯啦！連假多吃少動不但容易長肉，錯誤坐姿還有可能造成下背痛等健康狀況，簡直得不償失。這時候就很適合到室內運動休閒場館動一動，伸展筋骨時不怕豔陽和暴雨打擾。

許多網友推薦大魯閣棒壘球打擊場，可以和朋友一起揮棒享受打擊暢快感、甩掉因工作累積的疲憊壓力，還有多家24小時營業的分館，就算在家打牌到半夜再去都很OK，非常適合夜貓族；館內也有飛鏢機、籃球機等設施，讓你可以玩好玩滿，絕對不無聊。

大魯閣保齡球館同樣十分受網友歡迎，夜光球道氛圍感滿點，還有專為兒童設計的防洗溝球道，大朋友、小朋友都能一起同樂，被稱讚「全家一起去玩一整天都沒問題」。出發前也可以先至官網看看最新的精選票券，除了一般優惠外，還有線上限定組合等你挖寶喔！另外，從2月1日開始大魯閣卡丁車場也開放雨天駕駛了！只要符合行駛條件就開放賽道，讓你不受天氣限制，盡情享受奔馳快感。

image source：大魯閣





NO.3 美術場域

今年春節，我想來點浪漫的文藝氣息！過年期間大家常往戶外跑，熱門景點總是人山人海擠得水泄不通，這時候正適合靜下心到美術館、藝術中心或藝廊飽覽各式藝術文物，既不用人擠人也能藉由藝術品洗滌身心，補足日常生活中相對缺乏的美感體驗。



近年來也十分流行多媒材融合創作，以及結合科技的沉浸式藝術，透過實際互動讓觀展者與展覽本身能有更多連結，留下深刻回憶，體驗過的網友都說「互動式展覽真的比較好玩，很適合帶小孩放電」。不過前往參觀前，記得先查詢各場館的新春營運時間，才不會落得「乘興而去，敗興而歸」的窘境，打壞出遊好心情喔！

No.4 水族館

誰說只有炎熱盛夏適合到水族館感受暢快涼爽的海洋氛圍？室內水族館最大的優點，就在於一年四季都可以透過玻璃欣賞如夢似幻的海底世界，不僅能認識豐富的水底生態，巨大水族箱透出的光影變換也很適合打卡拍美照，是不少人大推的約會聖地！

近幾年最受歡迎的水族館，莫過於位在桃園青埔的Xpark，超人氣「癒見水母」展區一開幕就成為網友們爭相排隊搶拍的打卡熱點，夢幻程度讓人直呼「排一個小時也值得」、「很適合雨天約會，而且交通又方便」。Xpark新春期間正常營運，更獨家攜手日本藝術家西村麻里舉辦主題畫展，展期至2月底為止，快趁連假衝一波吧。

No.5 親子館

爸媽的救星來啦！漫長寒假加上過年連假，讓你天天面對小孩心很累嗎？這時候就需要各種兒童館、親子館和室內兒童樂園的拯救啦！不用帶著孩子們外出風吹日曬，在室內就可以達到放電效果，動態活動與靜態課程都有，暢玩一整天都不是問題。

來自日本的「遊戲愛樂園」是家長們推薦的室內好去處之一，充足遊戲空間讓寶貝可以盡情跑跳，創意手作教室也提供兼具教育性和娛樂性的親子同樂體驗，被許多爸媽稱讚「小孩每次去都很開心」、「是解放父母的天堂」。2024年也推出「新春金喜福袋」，有廚房組、醫生組等經典家家酒玩具，還有超卡哇伊的龍年紅包跟春聯，可愛又實用。

No.6 植物園

台灣雖是小巧島國，但位於北回歸線上，同時擁有熱帶季風氣候及副熱帶季風氣候，又因山脈海拔高聳廣布溫帶植物，因此孕育出豐富的植物生態系。全島從南到北也有多座溫室植物園，由專家們悉心栽種培植適合3種氣候生長的植物。



位在花博園區內的臺北典藏植物園，依照不同氣候與地域描繪出臺灣植物樣貌縮影。包含臺灣原生植物、熱帶／亞熱帶植物以及高山植物等等，總計展出近500種植物，展現豐富多樣性。春節期間2/9至2/11休園，想帶全家走訪感受自然之美的你，別挑錯時間囉！

No.7 室內樂園

不怕日曬、不怕淋雨的室內樂園，無疑是受到全年齡層歡迎的連假旅遊好去處之一。最知名的代表就是苗栗尚順育樂世界了，高達六層樓、萬坪大的空間，提供18項主題遊樂設施。

其中，最受歡迎的項目包含頭腦、四肢必須相互配合的「攀岩走壁動能特區」；強調結合VR、AR互動體感的「飛行劇院」、「梅萃雅魔法學園」；以及短短幾分鐘就能遊歷全球知名景點的「360°遨翔熱氣球」，每一項設施都能帶給你全新的感官體驗，絕對不無聊！2024新春期間也有「好運龍吼哩」系列活動，除了限定滿額禮、來店禮還有彩繪燈籠展，陪伴大家從農曆新年一路熱鬧到元宵。

No.8 生態教育館

誰說只有動物園、植物園能認識生態！除了動植物，昆蟲類也是非常值得認識的大自然成員，從翩翩飛舞的蝴蝶到兇猛好鬥的鍬形蟲，牠們的起源、演化、構造等詳細資訊都能在生態教育館獲得，一起進入昆蟲的奇妙世界。

小朋友們也可以從這些富有教育意義的場館中認識昆蟲、了解昆蟲，在輕鬆快樂情境下接觸這些小生命，進而從中學習如何愛護大自然、尊重環境，被不少網友們稱讚「各類的昆蟲們很豐富，超級適合帶好奇心爆棚的小孩來參觀」。

No.9 觀光工廠

隨著時代演進，許多老字號品牌也紛紛跟著轉型、尋找新出路，將傳統工廠改造為觀光工廠就是其中之一。製程透明化地公開，讓大家能實際看見產品從無到有的生產過程，還可以結合課程讓消費者實際DIY，寓教於樂，成為廣受大小朋友歡迎的熱門室內旅遊景點！

像是以團購發跡的「卡滋爆米花」就在新北市成立亞洲首座爆米花觀光工廠，有專業人員詳細解說導覽；仿造美式小鎮的造景風格更是超好拍，一秒感受置身紐約百老匯的風情。

No.10 文創園區、聚落

除了松菸與華山1914，你還知道哪些文創園區和聚落呢？這些地方匯集各式各樣的在地文創品牌跟藝文工作者，也多由舊有歷史空間改造而成，喜歡品味歲月痕跡、吸收文青氣息的人絕對不能錯過，一定要趁著連假出遊時列入必訪清單。

無論是由眷村打造而成的台中審計新村、台北四四南村，或由廢棄倉庫重建而生的高雄駁二藝術特區，都很適合一家老小同遊，廣受網友推薦「在信義區周遭有一小塊眷村真的很有趣」、「改造得非常成功！」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月14日至2024年1月13日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『室內旅遊去處』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統