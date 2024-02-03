2024龍年風水／富貴竹買幾支？桃花要點擺？一文看清年花擺位宜忌

臨近新年，不少人都喜歡逛年宵、花市，順道買一些年花回家。年花不單漂亮，還具有催旺風水的作用，只要擺放在合適的位置，就可以風山水起。這次便向大家推薦12款年花！

催桃花 - 桃花、水仙

說到旺桃花，當然要買桃花！此外，水仙、水種牡丹、百合花都適合放桃花位（2024龍年桃花位在正東）。除了可以助單身人士催旺姻緣，在情場上找到另一半，還可以助打工仔催旺人緣，在職場上招貴人，扶搖直上。

旺文昌 - 富貴竹

學生們學業要緊，如果想提升學習能力、考試運，不妨在文昌位放置四支富貴竹，水種無泥最佳。富貴竹屬於較容易生長的植物，只要每年找出家中文昌位（2024龍年文昌位在西北），把富貴竹遷移過去即可。

旺喜慶 - 蝴蝶蘭、桔

催旺嫁娶喜慶事，可以選擇多果實、泥種大葉植物，例如泥種牡丹、銀柳、萬年青、蝴蝶蘭、五代同堂和桔都可以！在喜慶位（2024龍年喜慶位在西南）擺放五代同堂、桔，多果實的植物，更有助催旺添丁。

旺財運 - 萬年青

富貴竹、萬年青都適合放在大門旁邊，讓財氣隨流動之氣帶進屋內。蘭花、水仙花、牡丹顏色鮮艷的鮮花、大葉的植物，都適合放在財位（2024龍年在西南）牡丹象徵花開富貴，有助催旺財運及喜慶。

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文章授權轉載自《香港01》