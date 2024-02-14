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初五走春／太魯閣砂卡礑步道 平緩易走

聯合報／ 記者黃妙雲／系列報導
太魯閣砂卡礑步道沿砂卡礑溪而行。記者王郁婷／攝影
太魯閣砂卡礑步道沿砂卡礑溪而行。記者王郁婷／攝影

位於花蓮太魯閣國家公園的「砂卡礑步道」，是花東縱谷知名的健走步道。健走達人、希望基金會執行長黃純湘及物理治療師簡文仁表示，此條步道是沿著清澈見底、碧藍如茵的砂卡礑溪而行，沿路有著巧奪天工的大理石峭壁，路面平緩易於行走，是一條原住民的自然步道，很適合過年期間到此走春。

步行往返  4至6小時

根據太魯閣國家公園網站資料顯示，砂卡礑步道從入口處到三間屋全長約4.1公里，倚傍著砂卡礑溪而行，步行時間往返約4至6小時。砂卡礑溪16公里的流路中，形成峻秀的峽谷，清澈的溪水、美麗的岩石褶皺及蓊鬱的森林；步道沿途過去曾有多個原住民聚落，讓砂卡礑步道兼具景觀生態與人文之美。

砂卡礑溪的溪床上鋪滿大大小小的壘石，以大理石與片麻岩最多，湛藍湍急的溪水滑過溪床，與溪石合奏出清亮的自然樂音，而溪水也將岩石琢磨得圓滑柔美。褶皺在兩岸山壁和溪中岩石上形成一幅幅抽象壁畫。

植物生態 乾濕兩型

砂卡礑步道海拔約60公尺，屬於陰濕的河谷地形，但植物生態卻呈現出乾濕兩型的特色。坡度較緩的地方，生長高大且層次豐富的林木；坡度較陡的地方，只見低矮的岩生植物，以台灣蘆竹和沿階草居多。茂密的森林，清澈的溪水，提供動物良好的棲息環境，動植物生態豐富，使砂卡礑步道處處展現生機。

砂卡礑步道原名「神秘谷步道」，步道走到盡頭的「三間屋」，曾是太魯閣族人的聚落，太魯閣族人稱為「柏拉耀」(Brayaw)，是「姑婆芋」的意思。

太魯閣國家公園管理處指出，砂卡礑步道平緩易行，除了可沿途作自然觀察之外，步道全線亦設置觀景平台，供小憩賞景。

太魯閣國家公園管理處

●地址：花蓮縣秀林鄉富世村富世291號

●電話：03-862-1100～6

太魯閣國家公園 春節 農曆過年 龍年

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