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初三走春 日月潭4步道飽覽湖光山色

聯合報／ 記者黃妙雲／報導
伊達邵自行車步道。圖／日管處提供
伊達邵自行車步道。圖／日管處提供

日月潭擁有寧靜絕美的湖光山色，是春節年假走春的好地方。健走達人、希望基金會執行長黃純湘及知名物理治療師簡文仁表示，走在「日月潭環湖步道」上，沿著平坦的路線，可以從不同的角度來欣賞日月潭。

在日月潭走春，可以在全球十大最美自行車道上騎乘自行車；也可以搭乘遊艇享受微風吹拂；還可以搭乘纜車俯瞰湖區景致。近年日月潭國家風景區管理處持續優化周邊步道，特別推薦其中4條步道，邀您漫步飽覽日月潭千變萬化的美景。

涵碧文學步道

環繞涵碧半島一圈，全長1.5公里，步行約40分鐘。步道沿途坡面平緩，是老少咸宜的大眾化路線。在步道邊、涵碧樓下方，有一個專為蔣介石建造的碼頭，現在已成為歷史景點。步道沿線結合文學家創作詩或短文，共設置12件文學作品。

文武廟年梯步道

年梯步道全長約150公尺，有「通天梯」之稱，陡峭的坡道有366階，象徵一年366天（閨年），每一階梯上都刻有日期和當天出生的中、外名人，有24節氣資料，階梯旁吊掛「祈福風鈴」。

水蛙頭步道

位於大竹湖及伊達邵之間，步道長約500公尺，落差約60公尺，為高架棧道鋪設而成，步道終點為日月潭新八景之一的「九蛙疊像」及水蛙頭觀景平台，是近年遊客到日月潭旅遊打卡景點。

伊達邵水上自行車步道

水社至向山的水上自行車步道，是全球十大最美自行車道之一，2023年日月潭全新打造出600公尺長的伊達邵水上自行車步道，可從伊達邵碼頭廣場串連至日月潭纜車站，因自行車步道貼近湖面架設，彷彿在水上行走，是前往日月潭全新必訪景點。

日月潭國家風景區管理處

●地址：南投縣魚池鄉中山路599號

●電話：049-285-5668

日月潭步道。記者王郁婷／攝影
日月潭步道。記者王郁婷／攝影

春節 農曆過年 龍年

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