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初二走春／獅頭山公園步道 賞盡金山三景

聯合報／ 記者黃妙雲／系列報導
獅頭山公園步道，簡文仁（左）帶路走春。施又慈／攝影
獅頭山公園步道，簡文仁（左）帶路走春。施又慈／攝影

「獅頭山公園」位於海拔約70公尺的北海岸金山岬上，知名物理治療師簡文仁說，獅頭山望東可見野柳岬、基隆嶼、水尾漁港，西邊則是磺港漁港與中角的山海景，過年到此步道走春，可以一次飽覽「金山海岸三大奇景」：燭臺雙嶼、磺港漁火及水尾泛月。

全長4.5公里 路面平緩

新北市觀光旅遊網指出，獅頭山的生態資源完整豐富，林相多元，不同季節可在步道上偶遇台灣百合或金花石蒜怒放美景。獅頭山公園步道全長約4.5公里，是一條三面臨海且視野極佳的森林步道。環狀步道兩旁樹木成蔭，走來涼爽且路面平緩，適合全家一起出遊。

簡文仁指出，獅頭山是交通方便、停車方便適合走春的地方，停好車即可沿著有樹蔭的步道走一走，鋪柏油的步道走起來很輕鬆，路滿平緩的。來到步道盡頭，「燭臺雙嶼」矗立眼前，如果腳力及體力好一點的人，還可以繼續走難度高一點的地方，往下走到神祕海岸，在海蝕平台區欣賞豆腐岩、看砂岩遺跡。

極富盛名的「燭臺雙嶼」又名「夫妻石」，高約60公尺，屹立於金山岬東側約450公尺的海面上。北海岸及觀音山國家風景區管理處指出，燭臺雙嶼形成是因地盤上升，由隆起的礁岩岩柱經過長時間的海浪侵蝕，獨留下堅硬的部分孤立海中，形成海蝕柱，岩基相連，出水後分歧為雙嶼，外型宛如一對燭臺，所以被稱為「燭臺雙嶼」，清朝淡水廳誌亦將此勝景列為「淡水八景」之一。

走春泡湯 順道逛老街

走春旅遊不是只有走路，還有其他附加的價值，簡文仁說，獅頭山附近是陽明山系，建議可以去泡湯、吃金山鴨肉、逛金山老街，走一趟獅頭山公園步道，可以看山、看海、泡湯、吃美食、逛老街，是還不錯的走春路線。

步道盡頭可見「燭臺雙嶼」矗立眼前，簡文仁在此拍照留念。記者黃妙雲／攝影
步道盡頭可見「燭臺雙嶼」矗立眼前，簡文仁在此拍照留念。記者黃妙雲／攝影

北海岸及觀音山國家風景區管理處金山遊客中心

●地址：新北市金山區磺港路171-2號

●電話：02-2498-8980

春節 農曆過年 龍年

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