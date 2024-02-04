年菜吃什麼？網推這10大年節佳餚美味又開運！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年菜」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的年菜料理排行。

春節將近，不少民眾都期待著在大年夜與家人團聚圍爐，並紛紛開始訂購年菜料理，但看著玲琅滿目的菜單不禁讓人難以抉擇，究竟年菜該怎麼挑？必吃的又有哪些呢？我們本次便針對「年菜」進行觀測，一起來看看網友最愛哪些年菜料理吧！

「佛跳牆」口味見仁見智掀兩派網友熱議 自己包「餃子」好吃又好玩

▲ 網友熱議TOP10年菜料理 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「年菜」相關話題的討論，可以發現「佛跳牆」最受到網友的喜愛。由於豐富的用料，因此在過年時吃佛跳牆，又有著希望未來能夠富貴的寓意。

就有網友說道「如果必吃的年菜只能選一道，我投佛跳牆，因為什麼料都有、可以一直滾一直丟新料、從除夕吃到開工」，指出豐富的用料不只可以滿足自己的口腹，也可以像吃火鍋般重複利用湯底，加入自己喜歡的料，讓許多人紛紛認同「佛跳牆必吃的」。

而「餃子」也是被眾多網友認定為不可或缺的年菜之一。這個外型酷似「元寶」的料理，有著招財進寶的美好寓意，因此每逢年節，便會端出香噴噴的水餃，寄予著滿滿的喜氣和祝福。在談到過年怎麼吃餃子時，許多網友紛紛分享自己的吃法，像是「餃子包1元阿，叫做元寶」，若吃到袋硬幣的餃子，便象徵著該人在新的一年中，有可能會有著財源滾滾的好運，表示「餃子好吃又好玩」。

而討論區當中，也有部分網友分享自己收到的地雷禮物，希望大家在送禮前能思考清楚，以免破壞了彼此的好心情，其中「彩妝保養品」、「衣服」被多次點名，而網友們認為這兩樣禮物「地雷」的原因不外乎不合用、尺寸不對等等，表示這種較接近個人用品的禮物，若無法事先掌握喜好或是版型，很可能會被對方狠狠打槍喔！

另外，在新的一年享用「豬腳」也是許多家庭的習慣之一。俗話說「吃豬腳添福壽、吃腿庫補財庫」，在過年這樣充滿喜氣的日子裡，與家人一同品嚐美味的豬腳，就象徵著未來一年將財政充盈，不僅守住荷包，也讓整個家庭在新的一年中都能繁榮昌盛、財源廣進，好吃又充滿吉利寓意的豬腳，讓網友紛紛表示根本是「開運必吃」。

看了這麼多令人垂涎三尺的料理，你是否也已經對團圓飯的菜色組合有產生了一些靈感呢？不妨馬上行動，選購美味佳餚，一起在農曆過年期間搭配著山珍海味，與最重要的家人們一同迎接新的一年吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「年菜」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/14，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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