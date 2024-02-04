宅配年菜、自煮還是外食？快來看網友圍爐都怎麼吃！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「圍爐吃法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的圍爐吃法排行。

農曆新年即將到來，而重頭戲之一便是除夕時端上桌的年夜飯！你打算發揮廚藝在家準備一桌好料，還是預訂餐廳名店，輕鬆享用美味功夫菜呢？無論哪種方式都各有優缺，因此我們本次針對「圍爐吃法」進行觀測，一起來看看網友們年夜飯都怎麼吃，一起過個好年吧！

餐廳用餐輕鬆享用美味功夫菜 品嚐家人的手作料理幸福感滿滿

▲ 網友熱議三大圍爐吃法 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「圍爐吃法」相關話題的討論，可以發現近年不少人為了避免自行下廚的繁複工程，紛紛選擇在除夕時「出去吃」年夜飯，只需一通電話預約，即可輕鬆享用澎湃又美味的菜餚，省心又省事。

民眾紛紛說道「今年年夜飯沒下廚改在外面吃，這一桌超澎拜」、「澎湃的合菜把用餐氣氛值拉滿」，指出到餐廳用餐無需做備料和善後的工作，就能品嚐到滿桌熱騰騰的團圓飯，讓人心意滿足地迎接新的一年。

不過針對除夕時外出到餐廳用餐，也有不少民眾抱怨道，常常要「跟一堆陌生人在飯店擠來擠去的」，因此對於不喜歡熱鬧環境，也不想親自下廚的人來說，「訂年菜」或許是另一個不錯的方案。

民眾分享預訂年菜的好處如「真的方便很多，之前家裡長輩吃素堅持自己煮，後來叫過一次就回不去了」、「所有親戚們一家準備二道來，大家都很省事，也可以很豐盛」，不過也有人表示自己曾遇過「依照店家給的時間到場要領年菜，卻等了好幾個小時還領不到」、「（領到時）就算是熱的拿到家裡也都冷掉了」等問題，提醒大家要作好熱門飯店供餐可能不及時的心理準備，或者選擇冷凍年菜宅配，也能在家輕鬆享受豐盛的五星級美味。

另外，仍有不少家庭會選擇「自己煮」團圓飯，雖然備料與善後的過程相對繁瑣，但正因為從頭到尾都是由自己把關，不僅在衛生方面更為安心，還能控制油鹽的用量，守護家人的健康。

許多網友紛紛表示「還是在家吃舒服」、「除夕夜回到家可以吃到媽媽煮的年夜飯很幸福」等，也有人提到「家鄉味的年菜，還是自己親手下廚才吃得到」，對於身在他鄉的民眾而言，有時親手烹飪才是唯一能夠品嚐到懷念滋味的途徑。

然而，也有過來人提醒道「煮飯家務是最大衝突來源」，表示「自己煮真的心好累，而且壓力又很大」、「一個人忙煮年夜飯，公婆先生3人吃完後直接在客廳看電視，我又一個人收拾又洗碗，完全沒人主動幫忙」，點出其可能衍生出的矛盾與分工問題。

看完這麼多網友的意見後，你想好今年圍爐要怎麼吃了嗎？無論是在家下廚、訂購年菜還是出外用餐，最重要的是能和親友在這個重要時刻相聚團圓，大家一起好好地吃一頓飯，為今年劃下完美的句點，一同迎接新一年的到來吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「圍爐吃法」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/24，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw