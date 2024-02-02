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台北三層崎花海 宜蘭橋化身祥龍

聯合報／ 記者戴永華林麗玉／連線報導
2024三層崎花海昨天登場，台北市長蔣萬安主持開幕儀式，在愛心地景留影。記者邱德祥／攝影
2024三層崎花海昨天登場，台北市長蔣萬安主持開幕儀式，在愛心地景留影。記者邱德祥／攝影

過年走春何處去？被稱為是「台版富良野」的台北市北投三層崎花海，今年增加到約兩萬盆的植栽面積，交織成繽紛鮮豔的花毯；宜蘭市公所也規畫「宜蘭橋」與「宜蘭市中山公園」2大迎春燈區，即日起開展到2月24日，在大紅燈籠的節慶氛圍中，結合傳統與現代光影藝術，璀璨夢幻。

三層崎花海昨天登場，市長蔣萬安主持開幕時說，台北過年期間已不再是空城，大家都很喜愛到台北參加花季，上周參加內湖夜櫻祭，樂活公園夜櫻很適合約會，賞櫻告白容易成功，到三層崎花海也一樣，告白成功後結婚的新人，他一定來證婚，不過要拍下求婚影片。

蔣萬安表示，三層崎花海被稱為是台版富良野，三層崎花海比日本富良野的花更讓人驚艷，內湖夜櫻的櫻花也比日本還美、還有特色，另外，台北市還有陽明山花季、竹子湖繡球花等，台北市一整座城市就是東方的布查爾花園。

北市公園處長藍舒凢說，近年來三層崎花海已經是熱門的走春景點，今年增加到約兩萬盆的植栽面積，將冬末春初的象徵性草花，銀葉菊、一串紅、五彩石竹、秋海棠、孔雀草等，交織成繽紛鮮豔的花毯，為大地染上豐富色彩。

宜蘭市公所規畫2大燈區迎春，宜蘭橋迎春「祥龍光廊」的龍首造型。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所規畫2大燈區迎春，宜蘭橋迎春「祥龍光廊」的龍首造型。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市公所規畫2大迎春燈區，河濱公園一旁是宜蘭市的門戶宜蘭橋，也是迎賓「祥龍光廊」燈區，以今年生肖龍年，燈串綴飾約230公尺長的華麗龍身盤踞，光廊與宜蘭橋體共生，且以幾何圓管線條形成立體視覺張力，形成一條通往「幸福龍來」的迎賓大道。

位於市區的中山公園變身為「中山拾光」主題燈區，結合周邊民權路、崇聖街光影展域，以「九芎古城」為概念，把5個城門連成一個圓，帶領遊客穿越時空重返九芎城，透過燈串、流星燈的色彩變化，詮釋護城河風華及流動的時光，新舊交融的蘭城人文風情。

春節 農曆過年 龍年

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