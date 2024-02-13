開工上班好鬱卒？「5大症狀」恐是收假症候群在作祟 醫師獻解方

即將步入春節連假的尾聲，上班族及學生都必須面對開工、開學的現實，每逢這時期，難免會出現無法適應心情、作息變換，導致情緒低落、注意力不集中等狀況。針對類似問題，日本橫濱鶴見復健醫院的吉田勝明院長，分享了5大長假之後容易出現的心理症狀及成因，並提供減緩不適應的方法，讓假期後的生活能夠快速步入正軌！

收假症候群是什麼？

收假症候群是指因生理和心理上無法調適、回復到正常工作或上學的狀態，類似於日語中的「五月病」，吉田醫師表示，收假症候群多會出現以下5種症狀：

1. 適應障礙 因為學校、職場等外在因素產生壓力，於身心上感到不適。 2. 憂鬱 壓力來源不明，出現思考能力下降、無精打采、陷入憂鬱的情況。 3. 人際關係障礙 無法控制自己的情感、衝動，與人相處產生障礙。 4. 恐慌症 出現突然感到強烈的不安、心悸、暈眩、出汗、難以呼吸、手腳顫抖等情況。 5. 失眠 包含難以入睡、中途醒來後便睡不著、異常早起、淺眠等睡眠上的障礙。

如何緩解？

吉田醫師表示，最關鍵的一點在於，不要因為剛過完連假，而在工作、學業上一鼓作氣投入太多精力，如此身心容易因一時之間適應不良而崩壞，應該慢慢地「習慣」、逐漸步入正軌才是。另外，吉田醫師也列出4大連假時須注意的生活習慣，有助減緩假期後適應不良的症狀產生。

1. 以早晨的太陽迎接正常生活

對於連假期間不停熬夜、或者是長時間使用電子產品的人來說，想辦法回復日常生活的節奏很重要。連假時應訂定自己起床及就寢的時間、規劃正確作息。此外，早上曬太陽也很重要，此舉有助於被稱作「幸福荷爾蒙」的血清素增加、減緩不安。

2. 散步或運動，讓身體適度地感到疲累

以身體上的疲憊來代替精神疲勞，這個方法是有效的。除此之外，想要改善睡眠品質、或是覺得自己太懶散、發胖了，也能藉此機會多散步、運動流流汗。

3. 均衡飲食及泡澡很重要

放假時需要注意是否有飲食不均衡、用餐時間不規律的問題。若是蛋白質攝取不足，會使人難以控制自己衝動的情緒，因此須特別留意豆、魚、肉類營養的攝取。

另外，在適當的水溫下泡澡也有助於放鬆，可以試著用38至40℃的溫水，將肩膀以下泡在浴缸裡，讓身體暖和起來。

4. 假期間努力過頭是大忌、試著與壓力共存

不要在假期間給自己訂定過多的計畫或工作內容，應適度放慢步調。

吉田醫師指出，告訴自己有壓力是人之常情，並學習與之共存很重要。若想減輕壓力的話，可以試著找能理解感受的對象商量煩惱、和家人朋友討論並解決它。

面對收假症候群，衛福部也曾發布新聞稿提醒，可在收假前一天開始調整作息，也應避免晚餐吃太飽、或攝取過多水及咖啡、飲料等等，建議提前半小時就寢，睡前可以聽柔和的音樂，緩解隔天上班課的疲憊感，若是睡不著，也可以起身聽輕音樂，等到有睡意再上床。