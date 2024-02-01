擺攤2天快崩潰！闆娘怒批年貨大街奧客3亂象：試吃還要抓一把帶走

春節連假@=下周就到，年貨大街早已熱鬧展開，方便民眾辦備年貨，尤其瓜果零食類攤販前，更擠得水洩不通。不過有攤商抱怨，擺攤2天就看盡奧客嘴臉，零食試吃當免費吃到飽，甚至趁她結帳偷抓一把塞口袋就跑，讓她氣到吐血差點崩潰。

攤商老闆娘在「匿名公社」發文抱怨，稱平常她與老公是在市場擺攤，由於想在年前小賺一筆，便移師到年貨大街，沒想到才來2天就被奧客氣到快崩潰。

她指出年貨大街3大亂象「嫌貴、偷竊、貪無限」，如堅果類零食因漲價關係，進貨成本高，售價自然壓不下來，被顧客嫌貴就算了，不去別攤買反而衝著她發脾氣；試吃品不拿她另外擺的，一定要抓袋子裡的商品，部分糕點糖果她剪成小塊放在盤子裡，有些人當吃到飽一抓就是一大把，她來不及剪還會被罵。

甚至有人會趁她結帳無暇顧及時，偷抓一把零食塞口袋，被抓包也不認帳轉身就跑，等她擠開人群走出攤位要抓人時，對方早就不知道跑哪去了，根本抓不到。隔壁攤主看她接連遇難，便來提醒他們「現在的人跟以前不能比，一定要裝監視器，「而且最少要3支」。

老闆娘無奈表示，雖然早就知道會有貪小便宜的人，但沒想到情況會這麼誇張，對象也不全是叔叔阿姨，「有一半都是年輕人」，甚至有些講兩句就一副要掀掉她攤位一樣，讓她氣喊「這麼兇怎麼不去吃醋飯？」。

眾人見狀也搖頭，「這也太扯了吧」、「就是有一堆貪小便宜的人」，也有人表示「擺攤生態就是這樣，多去學學做很久的攤位是怎樣穩固生意」。