快訊

蘋果遲遲造不出車 真的是因庫克找不到美國版余承東？

德國鐵路徵IT管理員要會「30年前遠古系統」 網嚇：難怪火車誤點、病毒也卡住

2年內首次！美3艘航母齊聚第一島鏈 加大威懾中國大陸和北韓

擺攤2天快崩潰！闆娘怒批年貨大街奧客3亂象：試吃還要抓一把帶走

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年貨大街擺攤闆娘怒批奧客盛行，讓她氣到吐血。圖／聯合報系資料照
一名年貨大街擺攤闆娘怒批奧客盛行，讓她氣到吐血。圖／聯合報系資料照

春節連假@=下周就到，年貨大街早已熱鬧展開，方便民眾辦備年貨，尤其瓜果零食類攤販前，更擠得水洩不通。不過有攤商抱怨，擺攤2天就看盡奧客嘴臉，零食試吃當免費吃到飽，甚至趁她結帳偷抓一把塞口袋就跑，讓她氣到吐血差點崩潰。

攤商老闆娘在「匿名公社」發文抱怨，稱平常她與老公是在市場擺攤，由於想在年前小賺一筆，便移師到年貨大街，沒想到才來2天就被奧客氣到快崩潰。

她指出年貨大街3大亂象「嫌貴、偷竊、貪無限」，如堅果類零食因漲價關係，進貨成本高，售價自然壓不下來，被顧客嫌貴就算了，不去別攤買反而衝著她發脾氣；試吃品不拿她另外擺的，一定要抓袋子裡的商品，部分糕點糖果她剪成小塊放在盤子裡，有些人當吃到飽一抓就是一大把，她來不及剪還會被罵。

甚至有人會趁她結帳無暇顧及時，偷抓一把零食塞口袋，被抓包也不認帳轉身就跑，等她擠開人群走出攤位要抓人時，對方早就不知道跑哪去了，根本抓不到。隔壁攤主看她接連遇難，便來提醒他們「現在的人跟以前不能比，一定要裝監視器，「而且最少要3支」。

老闆娘無奈表示，雖然早就知道會有貪小便宜的人，但沒想到情況會這麼誇張，對象也不全是叔叔阿姨，「有一半都是年輕人」，甚至有些講兩句就一副要掀掉她攤位一樣，讓她氣喊「這麼兇怎麼不去吃醋飯？」。

眾人見狀也搖頭，「這也太扯了吧」、「就是有一堆貪小便宜的人」，也有人表示「擺攤生態就是這樣，多去學學做很久的攤位是怎樣穩固生意」。

年貨大街 春節 農曆過年 連假 零食 龍年

延伸閱讀

跳就沒紅包！ 網發起「禁止親戚小孩跳科目三」 2萬人讚：優質活動

吃到飽餐廳要狂夾什麼？ 這2項超高人氣擄獲老饕芳心

超哥痛毆Toyz後 發文曝餐廳新店規「免費招待奧客超派鐵拳吃到飽」

飲料店10點營業 客人訂100杯要求10點送到：我不是奧客吧

相關新聞

擺攤2天快崩潰！闆娘怒批年貨大街奧客3亂象：試吃還要抓一把帶走

春節連假下周就到，年貨大街早已熱鬧展開，方便民眾辦備年貨，尤其瓜果零食類攤販前，更擠得水洩不通。不過有攤商抱怨，擺攤2天就看盡奧客嘴臉，零食試吃當免費吃到飽，甚至趁她結帳偷抓一把塞口袋就跑，讓她氣到吐血差點崩潰。

2月3日「送神日」6大禁忌！別吵架、清囤要注意…否則壞家運衰整年

每年農曆12月24日，就是民間的「送神日」，今年正好落在2月3日。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享「送神日」由來、禁忌與習俗，快來看看吧！

2024過年包紅包有14大民俗禁忌...龍年旺財不可不看

農曆新年將至，過年包紅包向長輩、親友拜年是華人的傳統習俗，不過怎麼包紅包，也有一些民俗習慣，命理師楊登嵙說，紅色代表喜氣...

清屯禁忌一次看！2月3日「送神日」大掃除 1動作好運全倒光

2月3日是農曆12月24日，也是「送神日」可徹底大掃除，民俗專家廖大乙說，神明桌平時不能亂動，恭送神明回天庭後才能「清屯...

昇恆昌打造7米高金龍迎新春 邀大師朱振南親臨桃機揮毫

農曆新年將至，為了讓旅人感受年節喜氣氛圍，昇恆昌免稅商店今天（31日）在桃園國際機場第二航廈中央區出境大廳舉辦「龍光煥發...

長者牙口不好吃粥吃膩 北榮研發11道「軟軟菜」過好年

下周即將迎來農曆新年，在這家家戶戶團圓、圍爐的日子，對年長者來說，年夜飯如果不夠軟爛，恐食不下嚥，打壞年節心情。台北榮總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。