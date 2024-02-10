龍轉乾坤迎新春！這3天別拜年、避免這樣穿 6大禁忌犯了恐觸霉頭

農曆新年即將到來，不少人已經規劃好拜年行程，準備與親友們團聚，除了必備的伴手禮，拜年時還要注意哪些事呢？聯合新聞網整理6個拜年時的注意事項，讓你避免觸犯禁忌。

一、注意拜年日期

．大年初三：又被稱為「赤狗日」，赤狗為「熛怒之神」，若遇到祂可能會有壞事發生。

．大年初四：傳說灶王爺會點名，最好是待在家中，以免錯過。

．大年初七：這天是「人日」，也就是人類誕生的日子，同樣不適合外出。

二、注意拜年禮節

賓客應該先跟主人約好時間，讓主人有充分的時間準備，突如其來的「驚喜」有時反倒會令人打擾！除此之外，也不宜太早拜訪，且千萬別對睡覺的人拜年，習俗說這舉動會讓對方一整年臥病在床。

三、注意拜年穿搭

拜訪別人家時需留意服裝是否得體，過年期間，避免穿上「全黑或全白」的服裝，因為與喪服顏色相近，會被當作不吉利的象徵，建議可穿紅色或是鮮豔亮麗的顏色。另外，也別穿著拖鞋或涼鞋拜訪，記得要穿上沒破洞的襪子，代表對主人家的尊重。

四、注意拜年言行

等主人開口後再入座，多說吉祥話、避免提起不吉利的字詞。另外，過年收到紅包時，千萬別當他人面前打開，更不能直接拿出紅包裡的鈔票來數，這樣的行為非常忌諱，還會顯得自己見錢眼開、嗜錢如命。

五、拜年時間不宜太長

到他人家拜年時也要體諒對方招待賓客的辛勞，因此不宜待太久，建議約1小時左右就離開，避免造成主人的負擔。

六、記得拜年伴手禮

千萬別兩手空空到他人家拜年，務必要準備伴手禮，不用太高級、心意有到即可。除此之外，避免準備「時鐘、雨傘、球鞋」等諧音物品，這些東西帶有負面意思，以免被帶來霉運。