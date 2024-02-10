快訊

蔡壁如15日入中市府任職 盧秀燕認主動邀請 原因曝光

居家布置創造過年儀式感 專家說龍年招財要補「水」

拜年傷腦筋？iPhone內建7招 送吉祥話免用罐頭回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍轉乾坤迎新春！這3天別拜年、避免這樣穿 6大禁忌犯了恐觸霉頭

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆新年即將來臨，拜年禁忌有哪些？示意圖/ingimage
農曆新年即將來臨，拜年禁忌有哪些？示意圖/ingimage

農曆新年即將到來，不少人已經規劃好拜年行程，準備與親友們團聚，除了必備的伴手禮，拜年時還要注意哪些事呢？聯合新聞網整理6個拜年時的注意事項，讓你避免觸犯禁忌。

一、注意拜年日期

拜年也要選對時間，春節這三天適合待在家，不宜外出、拜年。

．大年初三：又被稱為「赤狗日」，赤狗為「熛怒之神」，若遇到祂可能會有壞事發生。
．大年初四：傳說灶王爺會點名，最好是待在家中，以免錯過。
．大年初七：這天是「人日」，也就是人類誕生的日子，同樣不適合外出。

二、注意拜年禮節

賓客應該先跟主人約好時間，讓主人有充分的時間準備，突如其來的「驚喜」有時反倒會令人打擾！除此之外，也不宜太早拜訪，且千萬別對睡覺的人拜年，習俗說這舉動會讓對方一整年臥病在床。

三、注意拜年穿搭

拜訪別人家時需留意服裝是否得體，過年期間，避免穿上「全黑或全白」的服裝，因為與喪服顏色相近，會被當作不吉利的象徵，建議可穿紅色或是鮮豔亮麗的顏色。另外，也別穿著拖鞋或涼鞋拜訪，記得要穿上沒破洞的襪子，代表對主人家的尊重。

四、注意拜年言行

等主人開口後再入座，多說吉祥話、避免提起不吉利的字詞。另外，過年收到紅包時，千萬別當他人面前打開，更不能直接拿出紅包裡的鈔票來數，這樣的行為非常忌諱，還會顯得自己見錢眼開、嗜錢如命。

五、拜年時間不宜太長

到他人家拜年時也要體諒對方招待賓客的辛勞，因此不宜待太久，建議約1小時左右就離開，避免造成主人的負擔。

六、記得拜年伴手禮

千萬別兩手空空到他人家拜年，務必要準備伴手禮，不用太高級、心意有到即可。除此之外，避免準備「時鐘、雨傘、球鞋」等諧音物品，這些東西帶有負面意思，以免被帶來霉運。

農曆新年即將來臨，拜年禁忌有哪些？示意圖/ingimage
農曆新年即將來臨，拜年禁忌有哪些？示意圖/ingimage

春節 農曆過年 龍年

延伸閱讀

2024過年包紅包有14大民俗禁忌...龍年旺財不可不看

哪裡能換新鈔？谷歌換鈔地圖輕鬆查！ATM、郵局限時5天…要包多少行情一次看

「立春」到！ 12生肖「青龍年」運勢曝光 蛇容易閃婚、羊有破財危機

他發2000元紅包給小孩竟被亂丟！ 網揭「1原因」：根本無感

相關新聞

4生肖犯太歲2024拚開運 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、做錯1步衰整年

年初開運你準備好了嗎？每到春節，各大廟宇都會開放預約安太歲、點光明燈，即使不漏夜排隊，民眾如今也可在家用手機、電腦網路線上點燈...

為什麼華人愛生龍子？12年1遇「龍年寶寶」人人疼 這期間受孕才能迎接龍的傳人

十二年一度的龍年到來！為了能在2024年迎接「青龍寶寶」，許多家長紛紛進入「備戰」狀態。不過為何華人總「望子成龍」，期盼能抱上龍子或小龍女？…

龍轉乾坤迎新春！這3天別拜年、避免這樣穿 6大禁忌犯了恐觸霉頭

農曆新年即將到來，不少人已經規劃好拜年行程，準備與親友們團聚，除了必備的伴手禮，拜年時還要注意哪些事呢？聯合新聞網為你整理6個拜年時的注意事項，讓你避免觸犯禁忌。

大年初二回娘家！「7大禁忌」必須牢記 做1事恐害娘家流失財運

喜迎農曆新年第二天，初二又稱為「迎婿日」，多數民眾習慣在這天「回娘家」拜年，出嫁的女兒們回老家與父母團聚，一同享受年節熱鬧的氣氛。然而，過年總有不少注意事項要留意，若一個不小心做錯事恐觸了霉頭，《聯合新聞網》為您整理農曆初二「7大禁忌...

彰化南瑤宮四季籤全抽中「上上籤」 預測整體運勢會好轉

今年大年初一子時，彰化南瑤宮舉行四季籤抽籤儀式，預測全年運勢，經彰化市長林世賢抽出人民籤、生意籤、六畜籤和年冬籤等四支籤...

大龍峒保安宮國運籤 今年先苦後甘、做事須看大環境

台北大龍峒保安宮今晚子時舉行「平安祈福撞鐘儀式」，敲108響鐘聲後，向神保生大帝擲笅抽國運籤，預測龍年運勢，包括新年歲君...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。