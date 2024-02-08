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過年自己一個人最好！ 「3生肖」超享受孤獨 過得雲淡風輕

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在每個人的生活中，有人喜歡開開心心，處處皆有朋友陪伴的熱鬧氣氛，有人則喜歡獨自前行，享受孤獨卻不會有寂寞感，在十二生肖中，就有幾個生肖喜歡享受這種寧靜的滋味，即使雲淡風輕也甘之如飴，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：兔

兔寶寶舉止優雅，溫和又仁慈，他們精明能幹卻又含蓄內斂，他們懂得體貼他人，也善於給身邊的人忠告，在人群之中的兔寶寶，會釋放出博愛的情懷感染每一個人，讓氣氛變得柔和，是非常好的夥伴，但當兔寶寶離群而居時，他們會開始享受孤獨，把心力用在創作藝術或是心靈宗教上，對兔寶寶來說，當別人不再需要他時，他們就會開始提升自己，只要精神有寄託，一樣能過得很充實美滿。

第二名：虎

充滿行動力的虎寶寶，做起事來勇於衝刺，敢作敢拚，霸氣十足，威震四方，他們雖然富有正義感，願意扶助弱小，但有時也會剛愎自用，故持己見，總是以自己的方式來看待事物，因此容易無法贏得民心，但這些對於虎寶寶來說一點也不重要，他們擁有自己的目標和理想，就算沒有同伴，必須獨自行動，也都無須擔心，只要心中還有獵物，既使隻身一人的孤獨，仍會充滿動力過好自己的生活。

第一名：龍

龍是十二生肖中唯一不真實存在的動物，只能想像卻從未見過，所以龍寶寶有別於其他生肖，他們天生就能獨自優遊於自我的世界之中，但龍寶寶一樣可以融入人群裡，他們有勇往直前的氣勢，慷慨包容的心，只是相對於群居生活，他們更喜歡一個人追逐自己的夢想，鑽研自己的興趣，太多的紛紛擾擾反而令龍寶寶感到煩躁，不如當個獨來獨往的大俠，過著雲淡風輕的簡單生活，反而更讓他們喜愛。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 農曆過年 龍年

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