除夕到初九都有！過年「這3天」要拜天公 時間、流程報你知 誤觸8禁忌恐衰整年

天公的由來

天公，又稱玉皇上帝、天公伯、上帝、老天爺，是漢人信仰中位階最高的天神，也是上天的代表。天公最早起源自上古時期人們對大自然、對「天」的敬畏，因而想像創造出多路眾家神明，並認為各路神明的背後會有一位神明領頭主事、支配萬物。現今各大廟宇皆設有天公爐，代表先敬天，後敬神，可見地位之崇高。

民眾祭拜天公，一是對天地自然萬物的敬畏，二是感謝老天爺過去一年的保佑，並祈求來年運勢平安如意順遂。隨著祭拜目的不同，需要準備的供品也有所差異。以下分別介紹除夕、初一與初九拜天公的日期、時間與供品。

拜天公方法

倘若是到廟宇拜拜，會有一座專門拜天公的香爐。若是自家拜天公，則有「正式」、「簡單式」兩種祭拜方法。不論選擇哪一種，供桌和供品都必須朝自家門外的方向擺放，人由內向外敬拜，恭迎從天上駕臨的神明。

拜天公步驟與口訣

拜法：手持香站在屋內，將供桌與供品朝外擺設，人由內向外祭拜，拜完將3炷香插在米杯上，其餘香分別插在各供品上。待香燃至1/3左右長度時，才可開始燒金紙。

口訣：天公祖在上，弟子（信女）OOO，住在OOO，今天初九喜逢玉皇大天尊聖誕萬壽，接受弟子（信女）OOO一家虔誠祝壽與簡單供品禮敬，還請玉皇大天尊笑納，並祈求保佑（信女）OOO一家平安順利、消災增福。

注意事項：對玉皇上帝的燒香行禮通常會採用最為隆重的「三跪九叩」方式，等香燒到一半即可擲筊詢問祂供品是否享用完畢，得到聖筊後就可以開始燒「五色金」金紙，燒完金紙後拜天公儀式就圓滿完成。

拜天公禁忌

拜天公除了是要感謝上天過去一年來對自己的保佑和照顧，也可以趁著這個機會補足自己的運勢，然而祭拜時要留心別誤踩地雷，以免褻瀆天公導致開運不成，還恐衰整年。

1. 祭祀擺放的供桌有分「頂桌」和「下桌」，「頂桌」是給玉皇大帝，必須全為素食或水果；「下桌」牲禮所獻的全雞必需是閹過的公雞，不可使用白毛雞或母雞，以示對天公的尊敬。 2. 祭祀當天禁止屠宰殺生。 3. 拜天公的時間順序不可晚於拜地基主與祖先。 4. 燒給天公的金紙與其他神明不同，需用「天公金」。 5. 祭拜時不可吵鬧嘻笑、口出穢言。 6. 祭拜當天不能曝曬女性的內衣褲。 7. 祭拜前須齋戒沐浴。 8. 不可供奉外來品種的水果，也應避免選用多籽、氣味重，或可能衝撞名諱的水果，像是釋迦、番石榴與李子等。原因是水果多籽不易消化，會隨著排泄物排出體外，被視為不潔、褻瀆；另外，釋迦因為名稱與釋迦牟尼佛同名同音，吃了釋迦會有吃了佛陀的感覺，所以被認為不宜供奉。

不過，隨著時代演變，拜天公的禮數和禁忌也會因而有所調整，上述這些民俗流傳的說法僅供參考，信眾是否要相信和遵守，取決於個人的意願和選擇。如果沒辦法在家裡進行拜天公儀式，也可以去廟宇尋求保佑，最重要的是拜拜過程中要秉持虔誠、恭敬的心。

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