快訊

最嚴黨紀防跑票 朱立倫籲民進黨勿用權位勾結搞爛選舉

周日「立春」8大禁忌！剪髮、追劇都不行 做了當心衰整年

大陸老公首次來台過年！ 台灣妹出發前做PPT演練 網見1重點全笑歪

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣女網友首次帶大陸老公回台過年，她特別將注意事項做成PPT並與老公事先演練，此舉引發網友熱議。示意圖/ingimage
台灣女網友首次帶大陸老公回台過年，她特別將注意事項做成PPT並與老公事先演練，此舉引發網友熱議。示意圖/ingimage

農曆新年即將到來，不少跨國婚姻的小倆口帶著另一半回家，不免會擔心因各地文化不同而造成誤會的情況，因此一名台灣女網友由於首次要帶大陸老公回台過年，她特別將注意事項做成PPT，並在出發前先與老公演練一番，兩人可愛互動也引發網友熱議。

台灣女網友「來自台北的宛宛」在小紅書上有22萬粉絲追蹤，近日她在平台上分享，由於今年是大陸老公首次來台過年，因此她整理出幾個回台過年的注意事項並事先演練，以免鬧笑話、產生誤會。首先，宛宛整理出幾個閩南語及諧音的龍年吉祥話，像是「龍喜為著你（台語：都是為了你）」、「龍華富貴（諧音：榮華富貴）」，還有「好運龍吼力」、「錢錢龍總來」等等。

再來，宛宛分享了「發紅包的秘訣」，她表示包給父母的紅包金額大約落在新台幣6000至16800元之間；祖父母則是大約新台幣3600到6600元不等。宛宛也不忘坑老公，提到給老婆的紅包金額不能少，也可以送精品包，不過馬上就被老公識破。

宛宛接著分享台灣傳統年貨，有象徵著長壽的「麻粩」，也有早生貴子寓意的「生仁」。最後宛宛也提醒，過年打牌時要注意，台灣打牌的術語和大陸略有不同，她舉例， 2張數字一樣的牌，在大陸通常被稱為「對尖（一對牌）」，但在台灣稱為「胚（取自英文Pair諧音）」。

而影片發布後，不少台灣網友幽默回應，「台灣的男人從小就被教育給老婆買包」、「買包呀！肯定要的，習俗就是這樣，記得買」、「而且單數不吉利，要送雙數」，也有網友表示台灣年貨麻粩很好吃，「麻粩真的很好吃」、「好吃，每年都會買麻粩」。

農曆過年 龍年 春節 紅包

延伸閱讀

別跳科目三了！大陸新神曲「鉢鉢雞」引風潮 網友自創舞步拍片

28歲女遭媽情勒催婚「妳不結婚我人生失敗」 她崩潰：還嫌我丟臉

他存400萬後不工作 躺平窩「垃圾堆」 影片曝遭諷：蟑螂都嫌髒

鹹魚男猛刮11萬彩券想翻身 被抓包口袋空空辯：中獎就會付錢

相關新聞

大陸老公首次來台過年！ 台灣妹出發前做PPT演練 網見1重點全笑歪

農曆新年即將到來，不少跨國婚姻的小倆口帶著另一半回家，不免會擔心因各地文化不同而造成誤會的情況，因此一名台灣女網友由於首次要帶大陸老公回台過年，她特別將注意事項做成PPT，並在出發前先與老公演練一番，兩人可愛互動也引發網友熱議。

跳就沒紅包！ 網發起「禁止親戚小孩跳科目三」 2萬人讚：優質活動

抖音魔性舞步「科目三」引發模仿風潮，讓許多網紅、民眾拍影片挑戰，日前寧夏夜市舉辦「科目三舞蹈大賽」。不過，不少網友也批評科目三舞姿詭異，近日就有網友在臉書發起「禁止親戚小孩跳科目三」活動，引發網友共鳴。

「立春」到！ 12生肖「青龍年」運勢曝光 蛇容易閃婚、羊有破財危機

國際天星命理風水專家邱彥龍指出，本周日(2/4)立春，下午4點20分生肖年會正式由黑兔轉為青龍年，由李誠大將軍接掌太歲值年，至2025年2月4日為止，生肖屬龍、狗、羊、牛、兔，分別為坐太歲、沖太歲、破太歲、刑太歲、害太歲，建議以上生肖最好安太歲或化太歲，有助逢凶化吉之功效。邱彥龍老師也給12生肖一些提醒跟建議，讓新的一年運勢可以提升。

把握農曆過年！2月「財運最旺星座TOP5」水瓶短期爆發、天秤和「這群人」去彩券行最好

2月有農曆過年還有元宵節，是相當有財氣的月份，不論是開店作生意、個人業務發展，或是一般上班族，在整個月都有賺錢的機會，只要願意努力，財富就會出現。以下5星座，財運是相對較好的：

龍年換新鈔明日起跑 七行庫和郵局全力備戰 最搶手的鈔券有限額

龍年換新鈔將從明日（2月1日）起跑，中央銀行先前已完成統籌，將由台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、...

春節連假出行全攻略 避開車潮參拜出遊好輕鬆

今年春節連續假期共計七日，依據傳統習俗，民眾將於連假期間返鄉、旅遊、短程參拜及走春等活動，公路局自2月7日（星期三）下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。