不是龍！這生肖最具皇帝命 屬龍君王中「他」下場超慘

今年適逢龍年，龍除了是中國神話中的生物，在華人社會中，龍也象徵著強大、吉祥、成功的力量。受傳統觀念影響，不少人會搶在此時生小孩，盼能生下「龍寶寶」。生肖屬龍的人被認為領導能力強，具有智慧和膽量，但也有耐心不足、易急躁的缺點。中國古代亦出了不少「龍皇帝」，其中不乏有開國之君，但也有皇帝淪為俘虜，下場悽慘。

中國史上總共出了34位屬兔的皇帝，在12生肖中排名第一。數量居次的則是屬龍、屬馬的皇帝，各自都出了29位皇帝。包括晉武帝司馬炎、梁武帝蕭衍、魏文成帝拓跋濬、唐中宗李顯、宋真宗趙恆、宋欽宗趙桓、宋端宗趙罡、元朝文宗皇帝、明太祖朱元璋、崇禎帝、清太宗皇太極、嘉慶皇帝顒琰等，生肖都屬龍。

在一眾生肖屬龍皇帝當中，也有幾位開國皇帝，晉武帝司馬炎即是晉朝開國皇帝，建國之後，採取一系列面向生產的措施，締造歷時十年的經濟繁榮時期，因此被稱作「太康之治」。明太祖朱元璋是明朝開國皇帝，其生肖除了是被視為帝王象徵的龍，《明史》中還記載朱元璋母親臨產時的夢境及鄰居看到的異象，朱元璋因此被認為是應天命而生的真命天子。清太宗皇太極是清朝開國皇帝，征服蒙古、朝鮮，也為清朝入主中原打下了堅實的基礎。

然而，也有皇帝處境相對悽慘。宋欽宗趙桓為宋徽宗的長子，是宋朝最後一個皇帝，由於聽信讒言，汴京遭金軍攻克，趙桓被拘禁，並於1156年去世。趙桓的死因眾說紛紜，有一說是病死，還有一說是被馬亂踐而死。據《大宋宣和遺事》，金國的皇帝完顏亮讓趙桓參加打馬球比賽，但趙桓的坐騎被換成了羸弱之馬，他看到遼國的皇帝中箭死亡後嚇壞，自己隨後又遭箭射中摔下馬。兩隊人馬沒有停下，趙桓最終被眾多馬匹踩踏，死在了馬蹄下，金國也未派人收屍。

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