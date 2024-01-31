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把握農曆過年！2月「財運最旺星座TOP5」水瓶短期爆發、天秤和「這群人」去彩券行最好

聯合新聞網／ 非貓不可
過年很適合和親朋好友小試手氣，但切記不要砸大錢影響生活。 本報系資料照
過年很適合和親朋好友小試手氣，但切記不要砸大錢影響生活。 本報系資料照

2月有農曆過年還有元宵節，是相當有財氣的月份，不論是開店作生意、個人業務發展，或是一般上班族，在整個月都有賺錢的機會，只要願意努力，財富就會出現。以下5星座，財運是相對較好的：

TOP 5：水瓶座

水瓶座本月財運，主要跟自身的積極行為有關聯。水瓶座受到行星影響，會很想追求自己想要的目標，積極性很強，有很高的意志跟決心，很適合發短期的打工，或是追求財務上的小目標，金錢有短期爆發的機會。本月剛好有農曆過年，因為這個月的能量較高，可以吸引到不錯的偏財靠近，不妨親自前往投注站購買彩券，除了自己可以選到不錯的號碼，有機會選到別人不要的中獎刮刮樂，或是聽聽老闆的建議，偏財運也是很好的。

TOP 4：獅子座

獅子座本月財運，是個多勞多得的情況，也是跟人際關係有很緊密的情況。獅子座的體力天生就比較好，這個月可能為了多賺錢，而願意較為辛勞付出，加班或兼職，都可讓收入增加。若是跟口才、說話、業績有關的行業，比如業務銷售員，或是開店招呼客人，都很適合積極的表現自己。因為本身的自信心就不錯，再加上這個月的能量也提升不少，可得到客人較高的關注率。而且這個月的偏財運也相對較好，跟人合資買彩券，中獎率也較高。

TOP 3：金牛座

金牛座本月財運，會有不錯的遠方財，也能因為本身事業的發展，得到很好的財富增長。金牛座在本月相對樂觀，行為表現也較為積極，對本身也很有信心，可去追求較有風險的財富，或是之前沒接觸過的相關事務。在外地打拚的朋友們，有財神的眷顧，財務相對機會較多，不妨多方嘗試看看。本身有發展事業或副業的，這個月的想法思維較為靈活，會讓事業有較亮眼的作為，合作機會跟財務進展，都得到大幅度的增加。

TOP 2：處女座

處女座本月財運，會受到情感方面的影響。若有一起合作發展事業的，有機會在情感穩定發展的情況下，而讓財富有上升的趨勢。尤其正逢農曆過年期間，正財會因為心情穩定，而努力付出辛勞，讓收入將較為穩定成長。偏財則因為對方的關愛，而得到一個紅包，或是因為一起公益事業，而感受到生活中的美好，比如購買刮刮樂、大樂透之類的，因為幸福感增加，而有中獎的機會。

TOP 1：天秤座

天秤座本月財運，有機會因為與人的溝通交流，或是家庭的情感，而有不錯的表現。天秤座的溝通有積極的表現，適合跟人多交流，有可能在溝通的過程中，得到不錯的財務訊息。本月份跟家人的親密關係也增加，可在此月得到家人財務方面的支持。而在過年期間，不妨跟家人一同前往投注站，合資購買彩券，或是跟親人一起討論該買哪支號碼，有機會因為當下產生的直覺，而中到不錯的獎項哦！偏財運是相當旺。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 龍年 春節 星座運勢

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