跳就沒紅包！ 網發起「禁止親戚小孩跳科目三」 2萬人讚：優質活動

抖音魔性舞步「科目三」引發模仿風潮，讓許多網紅、民眾拍影片挑戰，日前寧夏夜市舉辦「科目三舞蹈大賽」。不過，不少網友也批評科目三舞姿詭異，近日就有網友在臉書發起「禁止親戚小孩跳科目三」活動，引發網友共鳴。

由於「科目三」的跟風風潮讓許多人不堪其擾，因此有網友在臉書發起「禁止親戚小孩跳科目三」活動，並將活動日期訂於小年夜2月8日，主辦人表示，若親戚小孩於過年期間跳科目三將直接「趕出去」，若不能趕走則拒給紅包，直言「讓傷眼睛的舞下去」，「這個活動純屬娛樂，拜託大家不要再傳新聞了，舉辦人眼睛需要保護，謝謝大家」，目前已引起2.1萬名網友參與討論。

許多網友對這項活動表示支持，「史上最優質的活動」、「只要給我跳科目三，我就讓他從小年夜跳到初六開工，人家在圍爐，你就在那邊跳到守夜長一歲」、「跳科目三的一律只包2百」。

也有網友表示科目三的舞步不好看，無法理解為何那麼多小孩想模仿，「跟風也挑個正常的東西」、「會傷腳又很低級的行為」、「很帥的舞其實就算了，這個舞讓人很不舒服」、「認真覺得很醜啊」。